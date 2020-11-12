Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 ноября 2020: Масштабная санобработка и внедрение телемедицины для ковид-пациентов

В Алексеевке спасатели обработали помещение детской бибилиотеки. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Белгороде за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 46 новых пациентов, сообщает областной оперативный штаб. Всего за минувшие сутки выявлено 156 пациентов с диагнозом COVID-19. Неуклонный рост заболевания коронавирусной инфекцией, который наблюдается в регионе, требует соблюдения всех противоэпидемических мер. Об этом – в материале «КП».

Сотрудники МЧС продезинфицировали детскую библиотеку Алексеевки

В настоящее время по всей стране подразделения МЧС России продолжают масштабные работы по санитарной обработке социально-значимых объектов. Профилактические мероприятия направлены на минимизацию риска распространения коронавирусной инфекции.

Так, накануне сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области провели дезинфекцию в Центральной районной детской библиотеке Алексеевки. Санитарную обработку коридоров, залов для чтения, лестничных маршей, дверей и мебели в защитных костюмах осуществляли сотрудники пожарно-спасательной части № 16. При помощи специального оборудования специалисты провели дезинфекцию на общей площади 900 квадратных метров.

В области внедряют онлайн-консультации для коронавирусных больных

В регионе внедряется новая система телемедицины. Она будет работать на базе областного Центра медицинской профилактики в двух форматах. Так,

Первое — это дистанционное наблюдение за пациентами, которые проходят лечение от COVID-19 в амбулаторных условиях.

Уже определены специалисты, которые ежедневно будут обзванивать всех, без исключения, амбулаторных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Пока в тестовом режиме работают 7 специалистов. Согласно специального опросника они будут формировать картину состояния здоровья пациента и загружать эти дневниковые записи на портал Министерства здравоохранения РФ. При этом, если какой-то из параметров в опроснике вызовет тревогу, например, повышение температуры или давления, то диспетчер в обязательном порядке проинформирует лечащего врача пациента. А уже тот уже предпримет соответствующие меры: осмотрит пациента, скорректирует схему лечения.

Второй формат работы — дистанционное врачебное консультирование. На региональном портале Госуслуг можно записаться на онлайн-консультацию к врачу: https://gostelemed.ru/gosuslugi/

Так, такая консультация может проходить в формате чата, аудио или видеозвонка. По итогам обращения будет сформирован протокол в медицинской информационной системе и могут быть даны рекомендации посетить лечебно-профилактическое учреждение.