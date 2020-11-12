В Белгородской области энергетики зафиксировали 273 нарушения охранных зон ЛЭП

Складирование под ЛЭП 35 кВ. фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С начала года «Россети Центр Белгородэнерго» выдал сторонним лицам и организациям свыше пятисот предупреждений о запрете на осуществление работ в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи, установленных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160. Несмотря на это, в регионе зафиксировано 273 нарушения охранных зон. Большая часть устранена в досудебном порядке, по остальным ведется претензионно-исковая работа.

В частности, на бульваре 1-го Салюта проводилось благоустройство дворовой территории, в результате чего детскую, спортивную площадки и площадку для отдыха подрядчик разместил на кабельных линиях 6 кВ, питающих жилые дома и соцобъекты по улицам Костюкова и б-ра 1 Салюта. Заявление о нарушении направлено в Верхне-Донское управление Ростехнадзора и будет рассмотрено в суде.

Спортивная площадка на кабельной линии.

Аналогичная ситуация произошла возле МегаГринна, где новую спортивную площадку построили на кабельной линии 6 кВ. Вовремя поданное уведомление не остановило стройку, и теперь предстоит вынос линии электропередачи за пределы площадки.

- Строители и подрядчики забывают, что в городах с высокой плотностью застройки от сохранности кабельных линий во многом зависит надежность электроснабжения потребителей. Земляные работы на глубине более 0,3 метра, если в этом месте проходят высоковольтные кабели, могут привести к отключению целого микрорайона, а в худшем случае – к несчастному случаю, - отметил главный инженер Белгородских электрических сетей Александр Куликов. – Первым сигналом на нарушение становится выдача нами уведомления о необходимости остановить строительство. Когда подрядчик не реагирует, мы подаем в суд, и он принимает решение вынести за территорию стройки данный участок сети. Но пустых затрат можно избежать, если сразу делать как положено. Речь идет о безопасности не только строителей, но и горожан.

ЧАЩЕ ВСЕГО НАРУШЕНИЯ ИСПРАВЛЯЮТ ДОБРОВОЛЬНО

Так произошло в поселке Ракитное, где под высоковольтной линией 35 кВ энергетики обнаружили складирование пиломатериалов. В Красной Яруге под линиями 110 кВ жители решили высадить деревья, которые спустя несколько лет создали бы угрозу электроснабжению целого района. В Ивне устроили насыпь из щебня в охранной зоне 10 кВ. Во всех этих случаях обращаться в Ростехнадзор или прокуратуру не пришлось, так как граждане оперативно устранили все своими силами.

Детская площадка на кабельной линии.

Правила поведения вблизи ЛЭП обязаны соблюдать как юридические, так и физические лица, земельные участки которых находятся в охранных зонах. За нарушение законодательства они могут быть привлечены к ответственности с наложением административного штрафа и обязательствами по сносу самовольного строения. Исковые требования к физическим и юридическим лицам, отказавшимся в добровольном порядке устранить нарушение, рассматриваются в судебных инстанциях.

ЭНЕРГЕТИКИ НАПОМИНАЮТ

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи установлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линии при их неотклоненном положении на расстоянии от 2 до 20 метров в зависимости от напряжения. Без согласования с Белгородэнерго в этой зоне запрещены любые действия, связанные со строительством, реконструкцией или сносом зданий, складированием материалов, разработкой грунта. Строго запрещено размещать здесь детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки и другие объекты, предусматривающие скопление людей; запускать летательные аппараты, высаживать деревья или ловить рыбу. По всем вопросам, касающимся электроснабжения, необходимо обращаться на прямую линию 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.