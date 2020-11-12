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В Белгородской области энергетики зафиксировали 273 нарушения охранных зон ЛЭП

Максимально количество нарушений выявлено в областном центре
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Складирование под ЛЭП 35 кВ. фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Складирование под ЛЭП 35 кВ. фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С начала года «Россети Центр Белгородэнерго» выдал сторонним лицам и организациям свыше пятисот предупреждений о запрете на осуществление работ в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи, установленных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160. Несмотря на это, в регионе зафиксировано 273 нарушения охранных зон. Большая часть устранена в досудебном порядке, по остальным ведется претензионно-исковая работа.

В частности, на бульваре 1-го Салюта проводилось благоустройство дворовой территории, в результате чего детскую, спортивную площадки и площадку для отдыха подрядчик разместил на кабельных линиях 6 кВ, питающих жилые дома и соцобъекты по улицам Костюкова и б-ра 1 Салюта. Заявление о нарушении направлено в Верхне-Донское управление Ростехнадзора и будет рассмотрено в суде.

Спортивная площадка на кабельной линии.

Спортивная площадка на кабельной линии.

Аналогичная ситуация произошла возле МегаГринна, где новую спортивную площадку построили на кабельной линии 6 кВ. Вовремя поданное уведомление не остановило стройку, и теперь предстоит вынос линии электропередачи за пределы площадки.

- Строители и подрядчики забывают, что в городах с высокой плотностью застройки от сохранности кабельных линий во многом зависит надежность электроснабжения потребителей. Земляные работы на глубине более 0,3 метра, если в этом месте проходят высоковольтные кабели, могут привести к отключению целого микрорайона, а в худшем случае – к несчастному случаю, - отметил главный инженер Белгородских электрических сетей Александр Куликов. – Первым сигналом на нарушение становится выдача нами уведомления о необходимости остановить строительство. Когда подрядчик не реагирует, мы подаем в суд, и он принимает решение вынести за территорию стройки данный участок сети. Но пустых затрат можно избежать, если сразу делать как положено. Речь идет о безопасности не только строителей, но и горожан.

ЧАЩЕ ВСЕГО НАРУШЕНИЯ ИСПРАВЛЯЮТ ДОБРОВОЛЬНО

Так произошло в поселке Ракитное, где под высоковольтной линией 35 кВ энергетики обнаружили складирование пиломатериалов. В Красной Яруге под линиями 110 кВ жители решили высадить деревья, которые спустя несколько лет создали бы угрозу электроснабжению целого района. В Ивне устроили насыпь из щебня в охранной зоне 10 кВ. Во всех этих случаях обращаться в Ростехнадзор или прокуратуру не пришлось, так как граждане оперативно устранили все своими силами.

Детская площадка на кабельной линии.

Детская площадка на кабельной линии.

Правила поведения вблизи ЛЭП обязаны соблюдать как юридические, так и физические лица, земельные участки которых находятся в охранных зонах. За нарушение законодательства они могут быть привлечены к ответственности с наложением административного штрафа и обязательствами по сносу самовольного строения. Исковые требования к физическим и юридическим лицам, отказавшимся в добровольном порядке устранить нарушение, рассматриваются в судебных инстанциях.

ЭНЕРГЕТИКИ НАПОМИНАЮТ

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи установлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линии при их неотклоненном положении на расстоянии от 2 до 20 метров в зависимости от напряжения. Без согласования с Белгородэнерго в этой зоне запрещены любые действия, связанные со строительством, реконструкцией или сносом зданий, складированием материалов, разработкой грунта. Строго запрещено размещать здесь детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки и другие объекты, предусматривающие скопление людей; запускать летательные аппараты, высаживать деревья или ловить рыбу. По всем вопросам, касающимся электроснабжения, необходимо обращаться на прямую линию 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.

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