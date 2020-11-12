Евгений Дитрих отказался от поста губернатора Белгородской области. Фото: "КП" Архив

Евгений Дитрих, который должен был возглавить Белгородскую область, отказался от этой должности. 9 ноября его отправили в отставку с поста главы Минтранса и белгородцы ожидали, что вот-вот в области появится новый врио губернатора. Но бывший глава Минтранса готовится уйти в бизнес-структуры, а вопрос о врио губернатора в Белгородской области остается открытым. Об отказе Евгения Дитриха сообщили собственные источники РБК. Область по-прежнему, с 17 сентября, остается без официально представленного руководителя.

Напомним, что о своей отставке, неожиданной для многих, заявил 17 сентября губернатор Евгений Савченко. И в тот же день был назван его первый зам, назначенный Москвой – Денис Буцаев, бывший глава Российского экологического оператора (РЭО), который на сегодняшний момент исполняет обязанности губернатора.