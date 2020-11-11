Металлоинвест получил премию «ПРО ЭДО»

Экспертное жюри высоко оценило эффективность внедрения ЭДО с поставщиками и клиентами Компании.

Конкурс лучших проектов электронного документооборота в восьми номинациях, учрежденный компанией СКБ «Контур», проводится второй год. В 2020-м в нем приняли участие 60 организаций. Заявки могли подать компании, которые успешно запустили в промышленную эксплуатацию проекты ЭДО с использованием сервисов «Контур.Диадок» или «Контур.EDI».

Металлоинвет награжден в номинации конкурса «Про признание» и вошел в шорт-лист в номинации «Про скорость». Кроме того, проект-победитель набрал максимальное количество голосов по итогам онлайн-голосования.

Переход на ЭДО – важная часть комплексной программы цифровой трансформации Металлоинвеста, направленной на повышение эффективности бизнес-процессов. Внедрение ЭДО осуществляет многофункциональный общий центр обслуживания – ООО «Металлоинвест корпоративный сервис» (МКС).

- Благодаря созданному нашими ИТ-специалистами решению по интеграции Контур.Диадок и SAP S4/HANA мы получили сквозной процесс: на основании полученного в Контур.Диадок документа появилась возможность автоматического формирования проводок в учетной системе, что позволило сократить время и трудозатраты на оформление и обработку документов, – отметила главный бухгалтер УК «Металлоинвест» - управляющий директор МКС Елена Шахова. – ЭДО позволил значительно ускорить документооборот с контрагентами, обеспечить прозрачность бизнес-процессов и сократить затраты на бумажный документооборот.

Проект по внедрению обмена электронными документами с контрагентами, без дублирования на бумажном носителе, был организован на базе системы Контур.Диадок от АО «ПФ «СКБ Контур» и стартовал в Компании в 2017 году. В первую очередь на юридически значимый электронный документооборот были переведены все внутригрупповые операции, а затем и документооборот с внешними контрагентами. Количество партнеров, взаимодействующих с Компанией по ЭДО, постоянно увеличивается.

Результат внедрения электронного документооборота - повышение качества и скорости обмена информацией, исключение потери документов и повышение производительности сотрудников за счет сокращения времени на подготовку, обработку и отправку документов, подчеркивают в Компании.