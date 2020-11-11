Металлоинвест помогает бороться с распространением коронавируса

Компания регулярно оказывает помощь районной больнице.

В настоящее время на базе инфекционного отделения больницы оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и пневмонии. Лебединский горно-обогатительный комбинат, входящий в компанию «Металлоинвест», оказал больнице финансовую помощь в размере около 8,5 миллиона рублей.

Для проведения успешной терапии врачам ежедневно требуются дорогостоящие лекарственные препараты. 5,5 миллиона рублей на их приобретение взял на себя Металлоинвест. Еще 3 миллиона было направлено на закупку двух тысяч экспресс-тестов для больных, экстренно поступающих в отделения круглосуточного стационара.

Отметим, что Лебединский ГОК помогает больнице постоянно: в этом году учреждению уже передано три автомобиля, медицинское оборудование, лекарственные препараты для лечения больных с COVID-19 и средства индивидуальной защиты.

Нынешней осенью парк машин больницы пополнился.

- Сегодня все медицинские учреждения работают под очень высокой нагрузкой. Врачи, рискуя собой, делают всё возможное, чтобы люди как можно скорее выздоравливали и возвращались к своим семьям, родным и близким, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Мы считаем своим долгом помочь им в этой непростой задаче.

Всего же, объём поддержки медицинских учреждений в регионах присутствия Металлоинвеста составляет 2 миллиарда рублей. В масштабную программу поддержки входят организации Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Железногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга и Орска). Целями программы являются расширение долгосрочных возможностей системы здравоохранения, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием, лекарственными препаратами, средствами защиты.