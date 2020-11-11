Металлоинвест: обновленная школа в подарок ребятам

6 ноября педагогам вручили символический ключ.

В рамках программы социально-экономического партнёрства Компании с Правительством Белгородской области и администрацией города были выделены средства для капитального ремонта учебного заведения.

На чистовые отделочные и электромонтажные работы, благоустройство территории, реконструкцию футбольного поля и беговых дорожек компания «Металлоинвест» направила 73 миллиона рублей. Ранее - 25 миллионов рублей на закупки оборудования для столовой, компьютерной техники, мебели для классов, лаборантской и других помещений. Для отдыха и активных игр были обустроены рекреационные зоны. В гимназии появились учебные секторы: историко-гуманитарный, математический, естественнонаучный, культурно-художественный.

- Инвестиции в образование, в современные, комфортные условия для обучения – это вклад в будущее наших детей, наших городов и страны, – отметил Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Поэтому для нас было принципиально важно оказать необходимую поддержку и помочь губкинским школьникам приступить к занятиям в своём родном учебном заведении как можно быстрее.

Владимир Евдокимов: Поддержка подрастающего поколения - в приоритете!

К слову, общий объем Программы социально-экономического партнерства Металлоинвеста с Правительством Белгородской области в 2020 году превысил 8,55 миллиарда рублей, в том числе более 1,7 миллиарда – средства Компании. В ее рамках в Губкине продолжается поддержка горно-политехнического колледжа и филиала НИТУ «МИСиС», учреждений культуры и здравоохранения, установка спортивных и игровых площадок.