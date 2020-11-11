Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 11 ноября 2020: 154 заболевших и 196 выздоровевших за сутки и о новой системе начисления выплат медикам

154 заболевших и 196 выздоровевших за сутки и о новой системе начисления выплат медикам. Фото: "КП" Архив

В области число выздоровевших за сутки превысило число заболевших

Как сообщил федеральный штаб 11 ноября, за минувшие сутки в Белгородской области коронавирус выявлен у 154 жителей. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией в области заболели 13 072 человека. За сутки, сообщает штаб, от опасного вируса вылечились 196 человек.

С 1 ноября стимулирующие выплаты медикам, работающим с COVID-пациентами, будут начисляться по новому

О новой системе начисления выплат медработникам на очередном брифинге рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева. До 1 ноября стимулирующие выплаты медикам осуществлялись согласно двум постановлениям правительства РФ — №415 и №484. Новая схема начисления вступила в силу с 1 ноября, денежные средства будут начислять по новой схеме в соответствии с постановлением №1762 от 30 октября 2020 года.

Основные изменения: теперь это социальная выплата. И средства будут осуществляться через Фонд социального страхования, а не через департамент здравоохранения и медицинские организации; выплаты начисляются за фактически отработанное время — за смену; добавлены новые категории медицинских работников, которые раньше не получали выплаты, но также включены в борьбу с COVID-19: специалисты патологоанатомических отделений и фельдшеры по приему вызовов скорой медицинской помощи.

Для каждой категории установлен следующий размер выплат. Для тех, кто оказывает помощь в стационарных условиях, а также персоналу патологоанатомических бюро и отделений мед организаций, проводящих патологоанатомические исследования: врачам — 3 880 рублей за смену; среднему медперсоналу — 2 430 рублей за смену; младшему медперсоналу — 1 215 рублей за смену.

Для тех, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь: врачам — 2 430 рублей за смену; среднему медперсоналу — 1 215 рублей за смену; младшему медперсоналу — 600 рублей.

Для тех, кто оказывает скорую медицинскую помощь: врачам — 2 430 рублей за смену; среднему медперсоналу — 1 215 рублей за смену; младшему медперсоналу — 950 рублей за смену; водителям — 1 215 рублей за смену; фельдшерам по приему вызовов — 600 рублей за смену.

Если медицинский сотрудник имеет большую нагрузку, работает по внутреннему или внешнему совместительству — например, на 1,5 ставки, то и выплату он получит в соразмерном этой загрузке объеме.

Самая главная задача новой системы начисления выплат — это обеспечение справедливости, подчеркнула замгубернатора. Если сравнивать с прошлыми постановлениями, то итоговые суммы у работников не будут меньше, а даже больше. Наталия Зубарева объяснила:

- Если это выездная ковидная бригада, которая работает, например, целую неделю на определенную нагрузку, то в амбулаторном звене ранее за такую работу врач мог получать 29 810 рублей. Сегодня, если это полноценный рабочий месяц, сумма вырастает практически до 50 тысяч рублей.