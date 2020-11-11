Новый терминал воронежского аэропорта планируют начинать строить в следующем году

Автор фото Левшаков В.

Депутаты Воронежской областной Думы обсудили с руководителем регионального департамента промышленности и транспорта Александром Десятириковым перспективы подведомственных ему отраслей.

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Встречу провел заместитель председателя регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В обсуждении приняли участие председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, заместители председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский, Иван Воробьёв и Елена Губина.

Это одна из серии встреч депутатов, которая организована по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, с руководителями исполнительных органов государственной власти по вопросу формирования бюджета на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы.

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Александр Десятириков рассказал, что на сегодняшний день в сферу компетенций департамента промышленности и транспорта входят три больших блока: промышленность, защита населения от чрезвычайных ситуаций и транспорт. Финансирование на следующий год на развитие промышленности запланировано в объеме 150,8 млн рублей, на защиту населения от ЧС — 920,2 млн рублей и 1,11 млрд рублей на развитие транспорта, в том числе, 122 млн рублей федеральных средств на развитие рынка газомоторного топлива.

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Сфера транспорта — самый поддерживаемый блок. Александр Десятириков напомнил, что в регионе запланирован к реализации большой проект реконструкции терминала воронежского аэропорта. Для развития региональной сети авиаперевозок выделено 90 млн рублей для субсидирования региональных перевозок. На сегодняшний день 4 авиакомпании уже заключили соглашение с Росавиацией. Поддержка будет осуществляться в следующих пропорциях: 40% – средства Росавиации, 30% – Воронежская область и 30% – регион, с которым свяжет авиасообщение. Поддержка авиакомпаний будет осуществляться в так называемый «низкий» сезон.

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- Мы надеемся, что в следующем году при улучшении эпидситуации мы вернемся к цифре 1 млн пассажиров в год. Новый терминал, который планируется к строительству, позволит обслуживать до 2,5 млн человек. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год, и к этому моменту мы планируем достичь цифры 1,5 млн пассажиров в год, чтобы терминал уже был загружен, — сказал Александр Десятириков.

Субсидии на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования и на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении составят 205 млн и 347 млн рублей соответственно.

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Со следующего года к департаменту промышленности и транспорта также переходят компетенции по работе с льготными категориями граждан в части компенсации оплаты проезда в автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте. На эти цели заложено 319 млн рублей.

Также в регионе ведется работа по совершенствованию рынка газомоторного топлива. Будут привлекаться федеральные субсидии на переоборудование транспортных средств для использования газомоторного топлива. Запланировано переоборудование 620 единиц транспорта.

По итогам совещания депутаты Воронежской областной Думы задали Александру Десятирикову интересующие вопросы и обсудили планы по совместной работе в 2021 году.