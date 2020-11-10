В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 160 новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: "КП" Архив

По данным регионального штаба на 10 ноября, число новых заболеваний COVID-19 за минувшие сутки в Белгородской области составило 160 жителей. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 12 918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В целом по России за минувшие сутки зафиксировано 20 977 случаев заболевания, от заражения коронавирусом за сутки погибло 368 россиян. У соседей по Центральному Черноземью по прежнему наибольшее число заболеваний за сутки в Воронежской области – 304 случая (всего – 27 799). В Орловской области зарегистрировано 133 новых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Курской области – 138 случаев заболевания (всего – 12 110), в Тамбовской области – 107 случаев (всего – 10 750), в Липецкой области – 97 (всего – 8 936).