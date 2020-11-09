Энергетики Белгородской области полностью готовы к отопительному сезону

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» завершил подготовку электросетевого комплекса области к прохождению отопительного периода 2020 - 2021 годов в срок до 30 октября. В соответствии с установленными сроками белгородские энергетики выполнили 46 основных, 72 дополнительных мероприятия и 353 предписанных Росстехнадзором.

К ликвидации аварий и нештатных ситуаций в электросетях подготовлены 260 бригад в составе 1338 человек, оснащенных спецтехникой, необходимым оборудованием и материалами. В распоряжении энергетиков - 58 резервных источников электроснабжения, которые могут быть задействованы для временной подачи электроэнергии социально значимым объектам. Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформировано 9 аварийно-восстановительных бригад повышенной мобильности, готовых незамедлительно выехать на ликвидацию технологических нарушений в любой регион России.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Для отработки организационных моментов и развития практических навыков оперативного устранения массовых технологических нарушений, вызванных стихией, было проведено несколько тренировок и комплексные межведомственные учения с участием регионального МЧС, филиалов АО «СО ЕЭС» Курское РДУ и ПАО «ФСК ЕЭС» -Черноземное предприятие МЭС, органов местного самоуправления и подрядных организаций. Учения показали, что все ответственные службы готовы оперативно принимать решения как по ликвидации аварийных ситуаций, так и по предупреждению их развития.

К надежной и бесперебойной работе в период низких температур подготовлено 719 км линий электропередачи и 861 подстанция, от древесно-кустарниковой поросли расчищено и расширено 585 га просек ЛЭП. На реализацию ремонтной программы направлено 331,2 млн рублей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В рамках инвестиционной программы до конца года планируется построить и реконструировать 420 км сетей 0,4-110 кВ, ввести в эксплуатацию 59 МВА новой мощности. Объем финансирования инвестиционных проектов составит 2,7 млрд рублей.

- Своевременная и полная реализация всех производственных программ является ключевым условием для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей региона в период холодов, - подчеркнул заместитель генерального директора – директора филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. – Мы рассчитываем, что проделанная работа, мобилизация сил и ресурсов позволят нам пройти этот непростой период без аварий и серьезных сбоев в подаче электроэнергии.