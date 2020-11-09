Белгородский «Ровеньки-маслосырзавод» начнет внедрять инструменты бережливого производства

Предприятие планирует за 3 года повысить производительность труда на 30%

Еще одно предприятие Белгородской области присоединилось к Национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». По итогам трех лет работы ООО «Ровеньки-маслосырзавод» завод должен повысить производительность на 30%.

2 ноября на предприятии прошло стартовое совещание по проекту. Первый этап продлится 6 месяцев под четким руководством экспертов Регионального центра компетенций.

На заводе прошло стартовое совещание по нацпроекту

На установочной встрече эксперты РЦК поделились своим видением реализации планов и объяснили роль каждого сотрудника в этом процессе. Руководитель проекта от РЦК Евгений Диденко также привел примеры улучшений, уже реализованных на предприятиях Белгородской области.

Руководитель проекта от РЦК Евгений Диденко

- В течение первых четырех недель реализации проекта мы проведем диагностику пилотного потока, составим карту текущего состояния и внедрим производственный анализ. Также мы обучим сотрудников основам бережливого производства, эффективному решению проблем, стандартизации работы и методике СМЕД, которая поможет достичь целей проекта, - отметил Евгений Диденко.

Сейчас в рамках реализации проекта уже сформированы три рабочие группы по направлениям «Оптимизация потоков по производству продукции», «Декомпозиция целей» и «Управление проектами и изменениями».

Главный инженер ООО «Ровеньки-МСЗ» Дмитрий Кравцов уточнил, что цель участия в проекте – повысить производительность труда за счет увеличения выпуска продукции и конкурентоспособность товара за счет внедрения инструментов бережливого производства.

Директор по персоналу «Ровеньки-МСЗ» Ольга Толоконникова

- Мы хотим не просто улучшить цифровые показатели, наша задача – изменить психологию людей, стимулируя каждого из них повышать собственную эффективность и, как следствие, эффективность всего производства, - резюмировала директор по персоналу «Ровеньки-МСЗ» Ольга Толоконникова.

Напомним, Региональный центр компетенций создан при департаменте экономического развития Белгородской области в 2018 году. РЦК реализует программы по повышению производительности труда в ключевых отраслях экономики региона. В 2020 году РЦК Белгородской области стал лидером по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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