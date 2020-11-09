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Белгородский «Ровеньки-маслосырзавод» начнет внедрять инструменты бережливого производства

Предприятие стало одним из участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
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Предприятие планирует за 3 года повысить производительность труда на 30%

Предприятие планирует за 3 года повысить производительность труда на 30%

Еще одно предприятие Белгородской области присоединилось к Национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». По итогам трех лет работы ООО «Ровеньки-маслосырзавод» завод должен повысить производительность на 30%.

2 ноября на предприятии прошло стартовое совещание по проекту. Первый этап продлится 6 месяцев под четким руководством экспертов Регионального центра компетенций.

На заводе прошло стартовое совещание по нацпроекту

На заводе прошло стартовое совещание по нацпроекту

На установочной встрече эксперты РЦК поделились своим видением реализации планов и объяснили роль каждого сотрудника в этом процессе. Руководитель проекта от РЦК Евгений Диденко также привел примеры улучшений, уже реализованных на предприятиях Белгородской области.

Руководитель проекта от РЦК Евгений Диденко

Руководитель проекта от РЦК Евгений Диденко

- В течение первых четырех недель реализации проекта мы проведем диагностику пилотного потока, составим карту текущего состояния и внедрим производственный анализ. Также мы обучим сотрудников основам бережливого производства, эффективному решению проблем, стандартизации работы и методике СМЕД, которая поможет достичь целей проекта, - отметил Евгений Диденко.

Сейчас в рамках реализации проекта уже сформированы три рабочие группы по направлениям «Оптимизация потоков по производству продукции», «Декомпозиция целей» и «Управление проектами и изменениями».

Главный инженер ООО «Ровеньки-МСЗ» Дмитрий Кравцов уточнил, что цель участия в проекте – повысить производительность труда за счет увеличения выпуска продукции и конкурентоспособность товара за счет внедрения инструментов бережливого производства.

Директор по персоналу «Ровеньки-МСЗ» Ольга Толоконникова

Директор по персоналу «Ровеньки-МСЗ» Ольга Толоконникова

- Мы хотим не просто улучшить цифровые показатели, наша задача – изменить психологию людей, стимулируя каждого из них повышать собственную эффективность и, как следствие, эффективность всего производства, - резюмировала директор по персоналу «Ровеньки-МСЗ» Ольга Толоконникова.

Напомним, Региональный центр компетенций создан при департаменте экономического развития Белгородской области в 2018 году. РЦК реализует программы по повышению производительности труда в ключевых отраслях экономики региона. В 2020 году РЦК Белгородской области стал лидером по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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БИЗНЕС-ПРЕСС

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