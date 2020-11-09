Вблизи села Поляна Шебекинского горокруга Белгородского района обнаружили схрон с 184 различными боеприпасами

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

УФСБ России по Белгородской области во взаимодействии с ГУ МЧС России по Белгородской области проведены мероприятия по изъятию 184 единиц боеприпасов времён Великой Отечественной Войны, их безопасной транспортировке к полигону и уничтожению. Схрон снарядом был обнаружен вблизи села Поляна Шебекинского горокруга. Всего за прошедшую неделю взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области уничтожили 190 боеприпасов времён Великой Отечественной Войны.

В тайнике, который обнаружили 7 ноября сотрудники Управления в результате оперативно-розыскных мероприятий, находилось 184 единицы боеприпасов различных модификаций общим весов более 102 килограмма в тротиловом эквиваленте.

4 ноября на территории частного домовладения в селе Коровино Волоконовского района во время уборки огорода обнаружили минометную мину 50 мм. А 6 ноября в селе Правороть Прохоровского района в поле при проведении сельскохозяйственных работ рабочие нашли 10-килограммовую фугасную авиабомбу. В селе Мелихово Корочанского района во время рытья траншеи под водопровод рабочие нашли 3 минометные мины. 7 ноября в районе села Каплино Старооскольского городского округа в лесополосе грибник обнаружил минометную мину 81 мм.