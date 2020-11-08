Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 ноября 2020: 141 новый случай заражения, будут ли волонтеры возить медиков и правильно ли белгородцы носят маски

Фото: vk.com/covid19_bel.

В области стабильный рост заболеваний COVID-19, похоже, становится нормой

По данным федерального штаба на 8 ноября, в Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 141 жителя. Всего с начала пандемии опасным вирусом заболели 12 603 белгородца. В целом по России коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 20 498 человек, от заражения скончались 286 россиян.

Белгородцев призывают помочь медикам выезжать на вызовы

Призыв «Каждый из нас может помочь в борьбе с COVID-19» появился на сайте областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. О том, как стать волонтером #МыВместе и помочь возить медиков на вызовы, можно узнать здесь.

Правильное ношение маски защитит и вас и других

Простые правила ношения маски в общественных местах необходимо знать, чтобы избежать риска заражения. Правильное ношение также защитит других людей, с кем контактирует зараженный. Так, железная скобочка маски находится наверху — на вашем носу; снимаем и надеваем ее исключительно за тесемки по бокам; одноразовую маску после использования выбрасываем, а многоразовую не забываем стирать; меняем маску 3-5 раз за день, если носим ее длительно; стараемся не трогать маску на лице грязными руками, не забываем при этом предварительно обработать руки антисептиком или помыть с мылом.