В ОМОНе нет романтики – это работа

Каждая операция – это риск для жизни, условия чаще всего экстремальные.

8 ноября исполняется 27 лет со дня образования Белгородского ОМОНа. В 1993 году Отряд комплектовался на конкурсной основе, предпочтение в приеме на службу отдавалось наиболее подготовленным парням – развитым физически и сильным духом. Сейчас по-прежнему особое внимание уделяется кандидатам, которые прошли срочную службу в ВДВ, морской пехоте, пограничных войсках, специальных подразделениях внутренних войск.

Накануне профессионального праздника «Комсомолка» пообщалась с сотрудником ОМОНа, майором полиции.

Владимир с детства мечтал стать военнослужащим. Любил читать книги о войне, эта тема ему всегда была близка. Все мужчины в семье служили в армии, а дядя по материнской линии прошел Афган. Когда старший товарищ поступил на службу в белгородский отряд милиции особого назначения, Владимир окончательно поставил перед собой цель – ОМОН.

- Я поступил в Отряд почти сразу после службы в армии. Критерии отбора были непростые: серьезная физподготовка, знание законодательства… Несколько месяцев просто приходил, ко мне присматривались. С 2004 года официально принят на службу в ОМОНе.

За 27 лет белгородский Отряд 76 раз побывал в зоне вооруженных конфликтов.

КОГДА СЛУЖБА НРАВИТСЯ – ТРУДНОСТЕЙ НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ

Владимир – участник боевых действий. За 16 лет службы в белгородском Отряде он прошел путь от бойца до командира роты, от младшего сержанта до майора. За очередным званием и новой звездой на погонах не гнался, а просто четко выполнял служебные обязанности. Здесь, чтобы заслужить повышение, не достаточно принять участие в раскрытии громкого преступления или задержании рецидивиста. Нужны стремление, разумная инициатива, ответственность, доверие руководства и коллег.

По долгу службы боец принимал участие в различных спецоперациях и в Белгородской области, и на Северном Кавказе, и в других регионах России. Каждая операция – это риск для жизни, условия чаще всего экстремальные. Каждый из сотрудников отряда – профессионал.

Даже в мирное время сотрудникам отряда надо быть готовыми к любым ситуациям. Показательный случай произошел в 2017 году в Губкине. Мужчина взял в заложники собственных мать и бабушку-инвалида. Он угрожал женщинам ножом. Как позже выяснилось, «доморощенный террорист» уже имел проблемы с законом и в тот день находился под действием наркотических веществ.

- Прибыли на место группой в составе 4-х человек, я был старшим. Получили необходимую информацию по адресу. Отработали без потерь, заложники не пострадали.

Еще один пример, о котором активно писали СМИ, произошел в прошлом году. В Белгороде группа злоумышленников похитила из банкомата больше трех миллионов рублей. Дельцы вытащили деньги под видом инкассаторов. Силовую поддержку при проведении операции сотрудникам областного главка МВД оказал ОМОН белгородского Управления Росгвардии. Главаря преступной группировки задержали в Ярославле и этапировали в Белгород.

Романтики тут нет – это работа.

В столь суровой профессии бывают и забавные случаи. Так, в одной из командировок в Москву, наш боец со своей группой до начала операции заселился в гостиницу. Естественно, в гражданской одежде. А вот на вызов уже спустились в полной экипировке, чем изрядно удивили и постояльцев, и персонал.

- Если человек не доволен тем, что он делает, он меняет род занятий. А мне все нравится, буду служить, пока здоровье и возраст позволяют.

Спецмероприятия в командировках несколько отличаются от местных. В регионах Отряд оказывает силовую поддержку различным ведомствам – СК, ФСБ, полиция. Основная задача – обеспечить их безопасность, если преступники будут сопротивляться или мешать следственным действиям. В Белгородской области сотрудников ОМОНа часто привлекают к охране общественного порядка.

ВСЕГДА В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

Сотрудник ОМОНа всегда должен быть в отличной форме. Стандартная экипировка весит порядка 15 кг, а если человек работает в щитовой группе – то и все 40. Каждое утро Владимира начинается с активной физподготовки: бег на разные расстояния, отжимания, подтягивания. Затем тактико-специальные занятия, работа с оружием, отработка штурмов автомобиля или здания, работа со щитом.

Не меньше внимания уделяется и другим направлениям. Сотрудники Отряда регулярно подкрепляют на практике знания медицины. Ведь в случае ранения во время спецоперации нужно уметь оказать первую помощь до прибытия специалистов. Также необходимо назубок знать законодательство Российской Федерации.

- Мы не применим неправомерно физическую силу, спецсредства, оружие. Любой молодой сотрудник проверяется на силу, выносливость, психическую уравновешенность и сообразительность. Несмотря на ежедневные тренировки и отработки различных случаев, мы должны уметь оперативно реагировать и ориентироваться в любых нештатных ситуациях.

Многие новобранцы «отсеиваются» уже на сдаче нормативов по физподготовке. Еще часть – не выдерживают психологической нагрузки командировок.

- Молодежь, насмотревшись фильмов, думает, что ОМОН – это романтика какая-то. Романтики тут нет – это работа. Бывает, приходят, думают, раз выдали форму, автомат повесили – ты превратился в Супермена. Это не так.

На время четырехмесячной стажировки за молодым сотрудником закрепляется наставник. Бойца постепенно задействуют в спецоперациях различного уровня сложности по нарастающей.

Сотрудник ОМОНа всегда должен быть в отличной форме.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Отряд постепенно растит себе смену. Десять лет назад в Белгороде на базе 37-й школы были созданы классы «Юный ОМОНОВЕЦ». Сейчас у Отряда 8 подшефных кадетских классов. Бойцы спецподразделения регулярно общаются с «омонятами», проводят уроки патриотического воспитания. Не забывают и о старшем поколении, о тех, кто стоял у истоков формирования Белгородского Отряда. С ветеранами службы бойцы ежегодно встречаются в профессиональный праздник, да и в будни поддерживают общение, делятся опытом.

- С большим удовольствием общаемся с подрастающим поколением. У детей обычно много вопросов: сколько весит бронежилет, как разобрать-собрать оружие, какую спецтехнику используем. Приятно видеть их интерес к нашей профессии. А у ветеранов службы всегда есть чему поучиться.

У Владимира, как и у всех, есть дом и семья. Но в выходной день он просыпается не от будильника, а от смеха пятилетней дочурки. Наш собеседник заботливый муж и отец. В свободное время гуляет с семьей в парке или занимается обустройством собственного дома.

- В семье лишь одно правило – мы не говорим о работе. Все, что связано со службой, остается за пределами дома. Здесь не нужны лишние переживания.

В КОПИЛКЕ ОТРЯДА БОЛЕЕ 500 ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

С 1995 года Отряд стал выполнять служебные задачи по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности граждан и на территории Северного Кавказа. За это время Отряд побывал в зоне вооруженного конфликта 76 раз.

Всего за весь период существования сотрудникам Отряда было вручено более 500 государственных наград.

Выполняя оперативно-служебные и боевые задания, рискуя жизнью, работая на пределе сил и возможностей, личный состав неоднократно проявлял удивительную отвагу и мужество, снискав заслуженное уважение коллег и граждан.