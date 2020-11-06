Лучший участковый Белгорода Андрей Клиндухов помог потерявшейся старушке вернуться домой

Белгородскую область на Всероссийском конкурсе представляет 29-летний Андрей Клиндухов. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В этом году жители страны в десятый раз выбирают «Народного участкового». Всероссийский конкурс ежегодно проводится Министерством внутренних дел и Издательским домом «Комсомольская правда». Победителя определят по итогам онлайн-голосования, которое проходит с 1 по 10 ноября у нас сайте.

И ДЕТЕКТИВ, И СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

Белгородскую область представляет 29-летний Андрей Клиндухов – старший участковый уполномоченный отдела полиции №2. В органах внутренних дел он работает почти пять лет. Поступлению на службу предшествовали обучение в школе милиции, юрфак и армия. Сейчас старший лейтенант полиции следит за порядком на улицах Садовая и Студенческая, а также в садовом товариществе «Луч».

В борьбе за правопорядок помогают и неравнодушные местные жители. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Андрею достался не самый простой участок. Случаются и кражи, и драки. Одно из самых распространенных явлений, с которыми приходится сталкиваться участковым – конфликты между соседями и семейные драмы. Плюс сотрудники подразделения проводят профилактические беседы с проблемными гражданами и ведут разъяснительную работу с местными жителями, предупреждая их о мошенниках, фальшивомонетчиках и квартирных ворах. За девять месяцев полицейский рассмотрел около семисот заявлений и жалоб. Помимо этого, у него на счету десять раскрытых преступлений и больше шестидесяти пресеченных правонарушений.

Одно из происшествий, в которых пришлось разбираться участковому – драка возле бара. Выяснение отношений между двумя молодыми людьми закончилось для одного из них больницей. Второй, сорвав лавры победителя, скрылся, однако полицейский вскоре нашел злоумышленника.

Андрей Клиндухов: "Предназначение нашей профессии - помогать людям". Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В борьбе за правопорядок помогают и неравнодушные местные жители. Этим летом в отдел полиции обратилась женщина, ставшая очевидцем кражи строительных лесов, установленных возле многоквартирного дома. Благодаря своевременному звонку участковому удалось задержать подозреваемого по горячим следам.

ДОРАСТИ ДО ПАПИНОЙ ФУРАЖКИ

В этом году участковому удалось не допустить роста имущественных и тяжких преступлений против личности, а также рецидивной преступности. Но главным показателем работы он считает отношение граждан.

- Когда человек, обратившийся за помощью, говорит «спасибо», понимаешь, что занимаешься действительно важным и нужным делом. Приятно было услышать слова благодарности от матери парня, с которым я провел профилактическую работу. Он попал в поле зрения правоохранительных органов за употребление наркотиков. Семьям, столкнувшимся с такой бедой, приходится нелегко. Предназначение нашей профессии как раз и есть в том, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Несмотря на плотный график, полицейский находит время для любимых людей. Фото: из личного архива героя публикации.

Участковый – первый, к кому люди идут в случае беды. Однажды в опорном пункте раздался звонок домофона. Андрей Клиндухов открыл дверь и увидел на пороге пожилую женщину. Старушка не могла толком объяснить, кто она и что случилось. Стало понятно - у человека проблемы с памятью.

Полицейскому не без труда, но удалось выяснить, как зовут бабушку и где она живет. Соседи старушки рассказали, что она часто уходит из дома. Правоохранитель созвонился с родственниками женщины и передал им пенсионерку раньше, чем они успели обратиться в полицию.

Двухлетняя Ева мечтает дорасти до папиной фуражки. Фото: из личного архива героя публикации.

Несмотря на плотный график, полицейский находит время для любимых людей. Дома его ждут жена Оксана и двое детишек. Они – не только опора, но и настоящая гордость участкового уполномоченного. Дочке Еве два годика, а сынишке Артему пять. Они уже многое знают о работе полиции, мечтают дорасти до папиной фуражки и по очереди примеряют головной убор отца.