Обманутые дольщики дома на улице 50 лет НЛМК в Липецке получат денежную компенсацию

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На заседании Наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства под председательством заместителя Правительства России Марата Хуснуллина было принято решение по дому на улице 50 лет НЛМК в Липецке. В правах путем выплаты компенсаций будет восстановлено 175 участников строительства, купивших квартиры и парковочные места в секциях дома, на которые было получено разрешение на строительство. По информации Фонда, выплата компенсаций начнется в ближайшее время.

Что касается граждан, купивших квартиры в секциях дома, на которые не было разрешения на строительство, то их права могут быть восстановлены силами субъекта. В настоящее время прорабатываются возможные механизмы и пути решения.

ЖК «Наполеон» - печально известный жилой долгострой Липецка. Возводить дом на улице 50 лет НЛМК начали еще 14 лет назад, но до сих пор ни один участник долевого строительства не получил здесь жилье. Сроки строительства и сдачи дома в эксплуатацию срывались неоднократно. От действий недобросовестного застройщика пострадали более 300 человек.

«Мы больше не могли допустить, чтобы люди ждали еще 2-3 года переезда в свои оплаченные, но так и недостроенные квартиры, – сказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – За прошедший год областная власть проделала огромную работу с этим долгостроем. Было направлено письмо в адрес главы государства с просьбой оказать помощь в решении проблемы. В июне между администрацией Липецкой области и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства было подписано соглашение».

Как пояснили в Фонде, деньги будут выплачиваться в соответствии с рыночной стоимостью одного квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке. Сумму можно будет узнать в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте фонд214.рф, а получить деньги – в филиалах банка ДОМ.РФ, ближайший из которых находится в Воронеже.

Руководство Липецкой области совместно с федеральным Фондом согласовывает возможность выезда специалистов банка в Липецк для оформления необходимых документов. Информацию о выплатах можно уточнить на сайте федерального Фонда и по телефону горячей линии 8 800 7007-214, а также в Фонде Липецкой области по защите прав граждан – участников долевого строительства по телефону +7 (4742) 77-03-49.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.