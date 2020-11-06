В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще два пациента. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, от заражения коронавирусом скончались еще два пациента. Скончавшиеся — 69-летний житель Белгородского района, который проходил лечение на базе Белгородской городской больницы №2, и 69-летний житель Губкинского городского округа, который проходил лечение в Губкинской центральной районной больнице. Итого, число жертв опасного вируса в регионе составило 79 человек. Также за минувшие сутки зафиксирован значительный рост новых заболеваний. Только в Белгороде число новых заражений COVID-19 составило 63 случая.

Всего в областном центре с начала пандемии коронавирусом заболели 2 974 человека. За минувшие сутки 16 заболеваний COVID-19 выявлено в Белгородском районе (всего 1 319), в Корочанском районе выявлено 13 пациентов с COVID-19 (всего 327), в Старооскольском горокруге – 10 новых пациентов (всего 1 750), в Новом Осколе – 9 (всего 490). Есть заболевания и в других муниципалитетах области.

По данным областного штаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлено у 142 пациентов. 624 белгородца находятся на госпитализации, 86 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровело 62 пациента.