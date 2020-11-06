В приграничной зоне Белгородской области задержали опасный груз – 800 килограммов красной икры

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из регионального УМВД пресекли канал поставки в регион красной икры с истекшим сроком годности, которая предназначалась для реализации на территории региона. Груз общим весом более 800 килограммов был задержан у села Графовка Шебекинского района. Документы, разрешающие хранение и реализацию продуктового деликатеса отсутствовали. А ветрадзор установил, что просроченная икра представляла опасность для здоровья.

Для осмотра задержанного груза были приглашены специалисты государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Белгородской области. Они обнаружили ряд нарушений, связанных с транспортировкой и хранением продукта. Маркировка контейнеров указывала на истекший срок годности товара. Кроме того, лабораторные исследования, проведенные специалистами Россельхознадзора, свидетельствовали о наличии опасных микроорганизмов и бактерий в задержанной партии красной икры, которые могут представлять непосредственную угрозу для жизни и здоровья человека.

В соответствии с действующим законодательством груз был уничтожен под контролем специалистов управления и правоохранительных органов.