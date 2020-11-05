В Белгородской области 23 предприятия прошли обучение на «Фабрике процессов»

На «Фабрике процессов» рабочие группы и руководители предприятий учатся применять инструменты бережливого производства.

В Белгородской области «Фабрика процессов» была создана и сертифицирована Федеральным центром компетенций в декабре 2019 года на базе Регионального центра компетенций. Обучают «фабрикантов» тренеры, они же являются и действующими руководителями проектов на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

На «Фабрике процессов» рабочие группы и руководители предприятий учатся применять инструменты бережливого производства. В октябре этого года белгородский РЦК был признан лучшим в России.

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- Тренинги на «Фабрике процессов» проходят каждый квартал, до захода экспертов на предприятие. Это связано с тем, что коллектив предприятия знакомится с инструментами бережливого производства и руководство уже понимает, с чем предстоит работать его сотрудникам, - рассказывает Максим Семернин, эксперт Регионального центра компетенций.

Бережливое производство изучают в теории и на практике. В течение трех смен участники погружаются в производственный процесс и выполняют рабочий план с заданным ритмом. По итогам каждой смены, участники тренинга анализируют показатели, фиксируют проблемы и отклонения, определяют первопричины и вырабатывают методы их устранения.

К изучению инструментов повышения производительности труда на «Фабрике процессов» присоединилась и компания Валуйское «Молоко» - крупнейший производитель молочной продукции. В 2014 году предприятие освоило производство молочного жира. В России такой продукт производят лишь две производственные площадки. Обучение прошли руководители предприятия и многофункциональная рабочая группа. Экономисты, логисты, инженеры, производственники, специалисты по качеству и кадрам – собрались специалисты разного профиля. За день, проведенный в учебном классе, участники узнают много нового, а главное, как улучшить свое производство.

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- Это прекрасный опыт. На данном этапе абсолютно не жалеем, что решили принять участие в программе. Во-первых, очутилась на месте, которое мне не знакомо. Посмотрела на рабочий процесс, хоть это и одна площадка, а не все производство. Посмотрела на процесс вообще с другой стороны, подчеркнула много нового, уже идет какая-то переоценка ценностей. Уже есть идеи, где у себя на производстве можно сделать улучшения, - делится Светлана Варнавская, исполнительный директор Валуйского ОАО «Молоко».

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- Эмоции просто не передать. Очень поучительно, практично, все доступно, понятно. С каждой сменой вырабатываются новые идеи, с каждой сменой получаешь какой-то опыт. Полезно, хотя бы потому что мы можем увидеть наши скрытые ресурсы на производстве, в затратах нашего рабочего времени. Тем самым в повышении производительности труда. Скрытые ресурсы в экономии материалов. Это дает нам большой плюс, - отмечает Галина Веретельникова, главный экономист Валуйского ОАО «Молоко».

Один из плюсов обучения на «Фабрике процессов» - расчет экономического эффекта от реализуемых мероприятий участниками тренинга. Это повышает вовлеченность и мотивацию руководства компаний в реализации программы повышения производительности труда на своем предприятии. Всего на Фабрике процессов прошли обучение более 190 сотрудников и 23 предприятия-участника национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Более подробную информацию о нацпроекте можно узнать на сайте производительность.рф.

Фото: Элла Машир.

В октябре этого года белгородский РЦК был признан лучшим в России.

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