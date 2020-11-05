В Белгороде энергетики реконструировали 19 высоковольтных ЛЭП

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» завершили строительно-монтажные работы на 19 отходящих воздушных линиях электропередачи 110 кВ от подстанции 330 кВ «Белгород» (входит в зону ответственности ПАО «ФСК ЕЭС»), которая обеспечивает электроснабжение большей части южного энергоузла Белгородской области. Проект реализован в рамках комплексной реконструкции и технического перевооружения одного из крупнейших высоковольтных питающих центров региона.

В рамках проекта по переустройству электросетевых объектов, попадающих в зону реконструкции и технического перевооружения ПС-330 «Белгород», были выполнены: строительство порядка 12 км ЛЭП, монтаж оборудования релейной защиты, автоматики и телемеханики на шести подстанциях 110 кВ и перезавод 19 ЛЭП. Чтобы избежать снижения надежности электроснабжения потребителей, на время проведения работ, были организованы сложнейшие временные схемы поставки электроэнергии.

На первом этапе энергетики установили 40 опор и смонтировали свыше 8 километров провода на восьми отходящих ЛЭП, а также модернизировали оборудование телемеханики на двух подстанциях 110 кВ: «Рудник» и «Пищепром». Максимальный объем реализован на ВЛ 110 кВ «Белгород – Шеино», ВЛ «Белгород – Беломестное» и ВЛ 110 кВ «Белгород – Рудник№1 и Рудник№2».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На втором этапе на ПС 330 кВ «Белгород» заведено еще 11 воздушных ЛЭП, смонтировано 17 опор, 4,7 км провода и 3,9 км ВОЛС. Оборудование релейной защиты, автоматики и телемеханики модернизировано на четырех подстанциях 110 кВ («Белгород», «Шебекино», «Химзавод» и «Авторемзавод»).

ЛЭП спроектированы с применением современных многогранных металлических опор сроком службы до 50 лет. Проект реализован в полном объеме.

Справка

Белгородская районная подстанция 330 кВ с ЛЭП 330 кВ «Змиёв-Белгород» была поставлена под напряжение 17 апреля 1965 года, объединив изолированно работавшие Белгородскую и Харьковскую энергосистемы СССР. Само же строительство второго по величине питающего центра Белгорода началось в 1960 году. Поэтапно были введены в эксплуатацию открытые распределительные устройства 110, 35 кВ и закрытые распределительные устройства 6 кВ. В 1964 году после завершения строительства ОРУ 330 кВ объект был переведен на напряжение 330 кВ. Реконструкция и расширение ОРУ 110 продолжались вплоть до 1982 года.