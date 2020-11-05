В Белгородской области новый антирекорд – за минувшие сутки коронавирусом заразился 131 житель. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области установлен новый антирекорд - за минувшие сутки число зараженных коронавирусом составило 131 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекций заболели 12 164 человека. Растет число и у соседей по Центральному Черноземью.

Так, в Воронежской области за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 303 человек (всего с начала пандемии – 26 480), в Орловской области выявлено 125 новых случаев (всего 12 614, в Курской области – 138 (всего 11 561), в Тамбовской области – 100 (всего 10 333), в Липецкой области – 90 (всего 8 552).

В целом по России число заболевших за минувшие сутки составило 19 404 человека, с начала пандемии коронавирусной инфекцией заболели 1 712 858 россиян, выздоровели 1 279 169, умерли от заражения коронавирусом 29 509 человек, за минувшие сутки – 292.