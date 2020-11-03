Кто займет пост губернатора Белгородской области

Фото пресс-службы Минтранса РФ.

Евгений Дитрих, действующий министр транспорта России, может занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Об пишет РБК, ссылаясь на источники в административных кругах на федеральном и региональном уровнях.

Как сообщает издание, в ведомства и правительстве обсуждается уход Евгения Дитриха со своего поста и назначение его врио губернатора Белгородской области. На смену Евгению Дитриху пророчат сразу несколько кандидатур — руководителя Росавтодора Андрея Костюка, главы Росавиации Александра Нерадько и гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Напомним, что в конце сентября губернатор Евгений Савченко заявил о своем уходе. На своем посту он проработал с 1993 года. Чуть позже он вошел в Совета Федерации.

На сегодняшний момент исполняет обязанности губернатора Денин Буцаев.