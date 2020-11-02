Белгородец борется за звание «Народного участкового» страны

По словам Андрея Клиндухова, суточные дежурства редко выдаются спокойными. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

1 ноября стартовал юбилейный, десятый по счету, конкурса «Народный участковый – 2020». Напомним, он проводится ежегодно МВД России во взаимодействии с Издательским домом «Комсомольская правда». Победителя выбирают жители страны – по итогам голосования.

Наш регион в финале представляет старший участковый уполномоченный отдела полиции №2 УМВД России по г. Белгороду Андрей Клиндухов. Конкурсанту 29 лет. Его участок – частный сектор на улице Студенческая, несколько многоэтажек на Садовой и садовое товарищество «Луч». Всего здесь проживает около трех тысяч человек. По словам Андрея Клиндухова, суточные дежурства редко выдаются спокойными. Случаются и драки, и конфликты между соседями. Доставляют хлопот и семейные дебоширы.

- Задача участкового - прежде всего, предупредить совершение преступления, не допустить правонарушений, сделать все, чтобы жители нашего города, чувствовали себя защищенными, - говорит полицейский.

Белгородцы могут поддержать земляка в финале Всероссийского конкурса. Для этого необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через социальную сеть.