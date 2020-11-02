Компания Doogee 11.11.2020 выпустит «неубиваемый» флагманский смартфон с функцией ночного видения S96 Pro

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Он появится в продаже 11.11.2020 – в международный Single’s Day – «День Одиночки».

Шикарный неубиваемый DOOGEE S96 PRO – настоящая мечта для фаната электронных гаджетов, не признающего никаких компромиссов. Мощнейший аккумулятор емкостью 6350 mAh, рассчитанный на многие десятки часов автономной работы позволит владельцу нового смартфона достичь невиданного уровня независимости. Невероятно четкая тепловая камера ночного видения Sony 20MP Night Vision, позволяющая делать качественные снимки даже в полной темноте, основная камера Samsung 48MP и фронтальная камера Samsung 16MP для любителей селфи превращают его в совершенный фото-гаджет, которому по плечу съемка любой сложности и в любых условиях. Мощнейший 8-ядерный процессор MediaTek Helio G90 с экстраординарной производительностью, 8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ хранилищем для мультимедийных данных позволяют с комфортом запускать любую игру или мобильное приложение, а футуристический неубиваемый корпус смартфона, не только привлекает внимание своим необычным дизайном, но и способен противостоять любым вызовам внешней среды. Он водо- и пыленепроницаем, устойчив к шоковому воздействию и перепадам энергии, а камера флагмана надежно защищена металлическими пластинами, органично вписывающимися в дерзкий и агрессивный дизайн корпуса.

DOOGEE S96 PRO – незаменимый помощник для проведения ночной фотосъемки от групповых фото на улицах ночного города до прикладного использования смартфона на ночной охоте в дикой природе.

Флагманская модель DOOGEE S96 PRO выполнена в зеленой (Army green), оранжевой (Fire orange) или грифельно-серой (Mineral Black) цветовых композициях, что позволяет лучше раскрыть характер обладателя премиального гаджета.

Подробности: https://bit.ly/3m55iZv