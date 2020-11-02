В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом

В Белгородской области зарегистрировано 108 новых случаев заболеваний коронавирусом. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный штаб. Всего с начала пандемии число заболеваний достигло 11 802 случая. В целом по России за минувшие сутки зарегистрировано 18 257 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 238 смертельных исходов. В Белгородской области число умерших пациентов составляет 77 человек. По количеству новых заболеваний, как сообщил 1 ноября областной оперативный штаб, «лидирует» Белгород — 50 случаев за минувшие сутки, всего 2 718 с начала пандемии.

Среди муниципалитетов региона после областного центра по числу заболеваний, согласно статистике, идут Старооскольский городской округ — 17 случаев (1 671 с начала пандемии), Губкинский городской округ — 12 новых заболеваний (696 с начала пандемии), Белгородский и Проохоровский районы — по 8 новых случаев (всего 1 250 и 329 случаев заболевания с начала пандемии соответственно).