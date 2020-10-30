Белгородские правоохранители напомнили иностранцам о возможности урегулировать правовой статус

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Учитывая отсутствие авиасообщения с большинством стран в связи с эпидемиологической обстановкой, в УМВД региона напомнили мигрантам о возможности урегулирования правового статуса. В соответствии с Указом Президента течение сроков временного пребывания и проживания иностранцев в России приостановлено с 15 марта по 15 декабря текущего года.

Это означает, что автоматически продлеваются сроки действия таких документов как визы, разрешения на временное проживание, вид на жительство, миграционные карты, удостоверения беженцев, свидетельства о рассмотрении ходатайств о признании беженцем, свидетельства о предоставлении временного убежища и свидетельства участников Госпрограммы.

Кроме того, прибывшие в Россию в безвизовом режиме могут в любое время подать заявления о выдаче, продлении или переоформлении патентов, а работодатели, привлекающие к трудовой деятельности иностранцев из «визовых» стран, имеют возможность подать заявления о выдаче или продлении им разрешения на работу на любой срок до 15 декабря. Указанная иностранцем при въезде цель визита в данном случае не учитывается.

В Управлении по вопросам миграции УМВД области, по телефону 8-999-421-56-91, действует «горячая линия» по вопросам продления сроков пребывания на территории России, которая работает в будние дни с 09 часов до 18 часов,с перерывом с 13 часов до 14 часов.

По вопросам приема заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам (оформления патентов) проконсультируют в отделе по вопросам трудовой миграции: 8 (4722) 31-85-02, 8 (4722) 31-85-10. Возможно и личное обращение в подразделение, по адресу: г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский, д. 18 (понедельник – четверг: с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов; (пятница: с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов).