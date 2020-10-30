Белгородцев просят обращаться в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в порядке электронной и живой очереди

фото: УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

У пользователей сайта госуслуг возникли трудности с подачей заявок и документов на регистрацию транспорта, сдачу экзаменов на право управления транспортными средствами, получение либо замену водительских удостоверений. В региональной Госавтоинспекции объяснили, что это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым интернет-порталом.

Сейчас принимаются все меры для устранения неполадок. Пока же белгородцы могут получить госуслуги по линии ГИБДД в порядке электронной и живой очереди. Чтобы избежать большого скопления людей, полицейские просят заранее позвонить в нужное регистрационно-экзаменационное подразделение и выбрать удобное время.

фото: УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Напоминаем адреса и телефоны:

г. Белгород, Промышленный проезд, д. 9, тел.: 34-30-14, 354-677;

г. Старый Оскол, проспект. А.Угарова, д. 3, тел.: 8 (4725) 42-13-93;

г. Алексеевка, ул. Ольминского, д. 6 "Б", тел.: 8 (47234) 4-46-46;

г. Губкин, ул. Горноспасателей д. 5, тел.: 8 (47241) 9-63-38;

г. Валуйки, ул. Школьная д. 35, тел.: 8 (47236) 3-46-33;

г. Строитель, ул. Магистральная, д. 2, тел.: 8 (47244) 5-46-00;

г. Грайворон, ул. Ленина, д. 105; тел.: 8 (47261) 4-44-38;

п. Волоконовка, ул. Чехова, д. 134, тел.: 8 (47235) 5-07-31;

Корочанский район, с. Бехтеевка, ул. Ленина, д. 128; тел.: 8 (47231) 5-93-83;

г. Бирюч, ул. Чайковского, д. 41 «Б», тел.: 8 (47247) 3-12-32;

г. Новый Оскол, пер. Кооперативный, д.2, тел.: 8 (47233) 4-54-01;

г. Шебекино, ул. Матросова, д. 7, тел.: 8 (47248) 2-20-46.