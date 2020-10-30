Финансирование социальной сферы Воронежской области: куда направят больше всего средств в 2021 году?

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Вопросы финансирования, степень участия профильных департаментов в нацпроектах и госпрограммах, проблемы и возможные пути их решения были в центре внимания нового состава областного заксобрания на протяжении недели.

Рабочие совещания прошли в рамках сессии встреч региональных парламентариев с руководителями исполнительных органов власти области, входящих в социальный блок. Они проводятся по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова накануне нулевого чтения бюджета на 2021год и плановый период 2022-2023 гг. Итогом этих консультаций должно стать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

– Наша основная задача – это устойчивый рост благосостояния и благополучия наших граждан. Поэтому мы должны обеспечить эффективное распределение средств по всем социально-значимым направлениям. Новый состав депутатов Воронежской областной Думы актуализирует формат взаимодействия с органами исполнительной власти региона. В том числе по вопросам, которые касаются формирования бюджета региона. В рамках этих рабочих консультаций депутаты обсуждают особенности формирования и расходования средств по различным направлениям, возможности дополнительного выделения финансирования. При этом обязательно будут учтены наказы избирателей. Это положительно скажется на качестве главного финансового документа региона, сделает бюджет по-настоящему народным, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что такой формат работы депутаты планируют использовать ежеквартально.

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Темой первой встречи стало здравоохранение, как одно из приоритетных направлений деятельности региональных органов власти. Было отмечено, что на развитие медицинской сферы в 2021 году предварительно запланировано более 22 млрд рублей, 19 млрд из которых — это средства регионального бюджета. Значительная часть средств предусмотрена также для реализации мероприятий в рамках нацпроектов и на закупку медикаментов. Была отмечена необходимость дополнительного финансирования строительства специализированных хирургических корпусов для пациентов с различными заболеваниями крови.

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На встрече с руководством департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области одной из основных тем стало строительство новых объектов образования. Было отмечено, что в 2021 году будет завершено строительство трех школ в Новоусманском районе, к началу 2022 года планируется завершить строительство школы в Борисоглебске. Уже готова проектно-сметная документация по ряду объектов, которые только планируется начать строить. Это две школы на 2850 и 1500 мест в Воронеже и две школы в Аннинском и Новохоперском районах. Также в следующем году завершится строительство школы в Семилукском районе. Кроме того, завершится вторая очередь реконструкции Хреновской школы №1 в Бобровском районе.

Среди вопросов, которые требуют решения, был назван дефицит средств в системе профобразования региона. По предварительным подсчетам, чтобы в течение нескольких лет обновить мастерские в учреждениях среднего профобразования, необходимо около 200 млн рублей в год. Частично вопрос решается за счет федеральных грантов, но их все равно не достаточно.

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В ходе рабочего совещания, посвященного сфере культуры, была обсуждена реализация в регионе различных программ в рамках одноименного нацпроекта. Было отмечено, что до конца года в Воронежской области будут введены в эксплуатацию три дома культуры — в селе Каширское (Каширский район), рабочем поселке Нижний Кисляй (Бутурлиновский район), а также селе Листопадовка (Грибановский район). Что касается задач на 2021 год, то на реализацию полномочий департамента планируется направить 1,8 млрд рублей. При этом департамент будет давать ряд предложений по увеличению финансирования некоторых направлений деятельности. Так, специалисты департамента считают необходимым выделение дополнительных средств на обновление репертуара ряда воронежских театров, обновление музеев региона. В областную адресную инвестпрограмму в ближайшие годы планируется включить ряд объектов. Речь шла о реконструкции Воронежского театра оперы и балета, капремонте Воронежского концертного зала, строительстве объектов в рамках развития Петровской набережной.

В ходе общения с руководством департамента труда и занятости Воронежской области парламентарии ознакомились с актуальной ситуацией на рынке труда. Сегодня в органах службы занятости области зарегистрировано около 50 тысяч безработных, работодателями заявлена информация о наличии 22,5 тысяч вакантных рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы составил 4,2%. При этом наметилась тенденция к увеличению числа граждан, снятых с учета, к концу года ситуация на рынке труда должна стабилизироваться. Парламентарии и руководство департамента обсудили объем финансирования службы на 2021 год, а также планы по модернизации службы занятости.

На рабочем совещании, которое было посвящено развитию системы соцзащиты региона, было отмечено, что профильному департаменту предварительно одобрено выделение 12,2 млрд рублей из бюджета области на исполнение его полномочий.

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Участники совещания обсудили работу сети подведомственных департаменту учреждений соцзащиты. В частности речь шла о дополнительном материально-техническом обеспечении, а также расширении штата специалистов в системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Кроме этого были рассмотрены вопросы включения учреждений соцзащиты в региональную программу капремонта, а также строительства новых объектов в рамках областной адресной инвестпрограммы. Особое внимание парламентарии уделили теме обеспечения жильем многодетных семей, а также перспективам предоставления мер соцподдержки более широкому кругу семей с детьми. В частности, депутаты обсудили вопрос повышения возрастной планки матерей, которые смогут претендовать на выплату при рождении второго ребенка. Напомним, что в настоящее время на предоставление единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка в Воронежской области могут рассчитывать женщины, не достигшие возраста 28 лет.

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В ходе одной из встреч депутаты также обсудили план строительства спортсооружений в регионе.

Отметим, что серию встреч в подобном формате депутаты Воронежской областной Думы в ближайшее время также проведут с руководителями департаментов и управлений, входящих в промышленно-экономический блок правительства региона.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы