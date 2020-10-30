Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 30 октября 2020: В области заболело еще 111 человек, в Белгороде — 44, Минздрав разрешил долечиваться дома

В области заболело еще 111 человек, в Белгороде — 44, Минздрав разрешил долечиваться дома. Фото: "КП" Архив

111 заболевших за минувшие сутки, из них 44 человека — в Белгороде

Как сообщил областной штаб по борьбе с COVID-19, по состоянию на 30 октября число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 11 461 человек. В России за минувшие сутки зафиксирован новый антирекорд — у 18 283 человек подтвержден диагноз COVID-19. В Белгородской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 111 человек, из них 40 — в областном центре.

Наибольшее количество заболеваний также зарегистрировано в Прохоровском районе — 13 человек (всего 310), в Белгородском районе — 10 (всего 1 233), в Старооскольсокм и Алексеевском горокругах — по 7 новых случаев заболевания. Есть заболевания и в других муниципалитетах области.

Чтобы разгрузить коечный фонд, Минздрав разрешил долечиваться дома

Новые условия оказания медицинской помощи озвучила на оперативном брифинге первый замначальника департамента здравоохранения Людмила Крылова. Согласно новым условиям, пациентов, которые уже прошли интенсивную фазу лечения в стационарах, даже еще не получив отрицательный тест на ковид, могут отправить долечиваться дома. По мнению Минздрава такая мера позволит разгрузить коечный фонд и при этом уделить больше внимания остальным больным. Людмила Крылова подчеркнула:

- Думаю, это позволит нам снизить количество обоснованных жалоб пациентов, которые не могут попасть на лечение. Интенсивную фазу прошел — долечиваешься дома. Конечно, это дополнительная нагрузка на амбулаторное первичное звено, но это один из грамотных и рациональных подходов.

Минздрав планирует выделить регионам дополнительные деньга для лечения ковид-больных

На оперативном брифинге также говорили о расширении схем лечения пациентов на дому. Они дополнены препаратами (антикоагулянтами), которые раньше в базовые схемы не входили. Для организации такого лечения Минздрав планирует выделить в регионы дополнительные денежные средства. Примерная стоимость лечения одного ковид-пациента будет обходиться в 7 000 рублей.