Где белгородцы могут приобрести необходимые лекарства и куда пожаловаться в случае их отсутствия

Департамент здравоохранения и соцзащиты совместно с департаментов экономического развития мониторит аптечные сети ежедневно. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Белгородцы могут приобрести необходимые лекарственные препараты в ниже указанных аптеках. В их числе есть аптеки, в которых заказ можно осуществить через сеть интернет. Узнать о наличии необходимого лекарства в аптеках области можно по указанным телефонам. Отметим, что наличие лекарств в аптечных сетях будет мониториться в ежедневном режиме департаментом здравоохранения и социальной защиты населения области совместно с департаментом экономического развития.

Список аптек, где жители области смогут приобрести необходимые лекарственные препараты

1. Соцмалочка +7 (800) 300-69-39;

2. «С.О.Ц. Аптека» +7 (4722) 36-59-03;

3. «Надежда-Фарм» +7 (800) 100-80-63;

4. «Для Бережливых» +7 (800) 234-78-51;

5. «Вита» +7 (800) 755-00-03;

6. «Аптека на Народном» +7 (4722) 21-94-06;

7. «Апрель» +7 (800) 200-90-01;

8. «Алоэ» +7 (800) 550-13-07;

9. «Здравсити» +7 (800) 250-24-26;

10. «АСНА» +7 (800) 777-22-33;

11. «Мир лекарств» +7 (4722) 34-53-39;

12. «Аптека.ру» +7 (4722) 53-71-58;

13. Будь здоров! +7 (495) 788-70-30;

14. Социальная аптека +7 (800) 100-01-03;

15. AptekaMos.ru +7 (4722) 78-14-44;

16. Zelenka.ru +7 (812) 425-17-17;

17. Люкс Фарма +7 (800) 550-57-86;

18. Аптека 31 Плюс +7 (4722) 25-69-61.

Напомним, что жители региона могут обращаться в департамент здравоохранения по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) по единой многоканальной телефонной «горячей линии» +7 (800) 707-10-03. Звонки принимаются ежедневно с 7:00 до 21:00 часов.

Актуальные телефоны в связи со сложившейся обстановкой по коронавирусу:

Управление по развитию потребительского рынка: +7 (4722) 32-34-03

Горячая линия для заболевших, прибывших из-за рубежа и тех, кто находится на самоизоляции:

+7 (800) 707-10-03, 8 (4722) 42-42-42 – многоканальные телефоны МФЦ работают ежедневно с 8:00 до 20:00 часов

+7 (4722) 27-26-25 - телефон департамента здравоохранения и социальной защиты населения области работает по будням с 8:00 до 17:00 часов

Горячая линия по вопросам стимулирующих выплат медицинским работникам региона, оказывающим помощь пациентам с COVID-19:

+7 (4722) 32-57-62 - телефон департамента здравоохранения и социальной защиты населения области работает с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)

Горячая линия для помощи пожилым, маломобильным гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья:

+7 (800) 200-34-11 – телефон волонтеров штаба «Мы вместе» ОНФ работает круглосуточно

+7 (4722) 33-39-07 - телефон управления социальной защиты населения администрации г. Белгорода работает в будние дни с 9.00 до 18.00 часов

+7 (4722) 27-63-23 - телефон Центра помощи одиноким и пожилым людям работает ежедневно с 9:00 до 21:00 часов