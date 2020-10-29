В Белгороде энергетики стали изготавливать металлоконструкции для ЛЭП

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к изготовлению металлоконструкций (траверс) для строительства линий электропередачи. На базе цеха подготовки производства с использованием существующего парка станочного оборудования, приборов и инструментов в сентябре выпущено 204 траверсы и 204 хомута опор ЛЭП для нужд районов электрических сетей.

Энергетики наладили производство наиболее востребованных типов металлоконструкций: ТМ-73 и ТМ-60 с хомутом Х-42, которые используются при строительстве линий электропередачи ВЛ 6-10 кВ.

Выполнение отдельных видов работ собственными силами Белгородэнерго практикует с 2016 года, когда на базе Белгородских электрических сетей возобновил работу цех по ремонту силовых трансформаторов мощностью от 25 до 1600 КВА. Текущий и капитальный ремонт здесь ежегодно проходят порядка 300 трансформаторов, установленных в комплектных трансформаторных подстанциях на всей территории области.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики самостоятельно, без привлечения подрядных организаций, выполняют работы по ремонту трансформаторов с полной или частичной заменой изоляции и обмоток, ремонтируют активные части и баки с навесным оборудованием, проводят дефектовку, предремонтные и приемочные испытания. Текущий ремонт с заменой вводов, очисткой и доливкой масла производится с выездом на ТП. За 9 месяцев таким образом отремонтировано 225 трансформаторов (77% плана года). Это позволило значительно ускорить производственный цикл и снизить затраты на реализацию ремонтной программы, так как средняя стоимость ремонта одного трансформатора ниже среднерыночной.

- Изготовление отдельных видов оборудования и материалов, равно как и производство работ, таких как ремонт силового оборудования или кровли закрытых трансформаторных подстанций, Белгородэнерго старается выполнять собственными силами, - пояснил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. – Таким образом мы экономим время на прохождение торгово-закупочных процедур, сокращаем сроки выполнения договоров технологического присоединения к сетям и, наконец, получаем очевидный экономический эффект. Кроме этого, собственное производство дает возможность оперативно переориентировать номенклатуру металлоизделий под текущие потребности, - отметил он.