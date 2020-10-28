Жизнь под сигналом тревоги – белгородская «Комсомолка» познакомилась с буднями вневедомственной охраны

Годы службы во вневедомственной охране научили многому: ценить товарищей, дорожить близкими, никогда не оставаться равнодушным к чужой беде. Фото: личный архив героя публикации.

Они всегда начеку и первыми реагируют на сигнал «тревога». Под их надежной защитой наши дома, квартиры и дачи, детские сады и школы, кафе и магазины, офисы компаний и государственные учреждения. 29 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники одного из важнейших подразделений Росгвардии – вневедомственной охраны. «Комсомолка» побеседовала с одним из представителей этой службы. Майор полиции Сергей Труфанов в ее рядах уже больше 20 лет. Сейчас он возглавляет отдел вневедомственной охраны по Ракитянскому району.

ПУТЬ К МЕЧТЕ

О красивой форме с погонами на плечах Сергей Труфанов мечтал с детства. В старших классах четко решил поступать в Белгородскую школу милиции. Однако путь к мечте оказался не таким простым. В первый раз поступить не удалось. Шестнадцатилетний парнишка не сдался. В течение года он упорно готовился к экзаменам. Но и во второй раз не хватило одного балла. Вскоре вместо студенческой скамьи Сергей Алексеевич оказался на плацу. Повестка пришла в день рождения. И уже через три дня он стал солдатом.

Армия только закалила характер и волю. Отслужив два года, Сергей Алексеевич не свернул с выбранного пути и решил устроиться в патрульно-постовую службу. Дома – в Ракитянском районе, таких вакансий не оказалось, и ему предложили поработать во вневедомственной охране города Шебекино. Решил попробовать.

- Именно тогда я и узнал, что такое вневедомственная охрана. В апреле 1998 года начал работать в этом подразделении, и с того момента и по сей день на одной службе, - делится майор полиции.

В Шебекино он отработал год. Потом появилось место в родном Ракитном. Начинал службу, так сказать, с самых низов, в звании сержанта. Параллельно учился. Спустя время ему предложили перейти на офицерскую должность.

КОЛЛЕКТИВ – БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

По словам Сергея Труфанова, годы службы оставили в его памяти много хороших воспоминаний, но немало пришлось преодолеть и трудностей. Непростым моментом оказался переход на руководящую должность.

- После ухода начальника подразделения пенсию, на эту должность назначили меня. Еще вчера мы с ребятами вместе заходили в смену, патрулировали улицы, а теперь я должен был ими руководить, ставить задачи, спрашивать с них. А ведь некоторые были и постарше меня, и в горячих точках служили. Было непросто, - рассказывает Сергей Алексеевич.

Преодолеть все сомнения помог как раз сплоченный и профессиональный коллектив. Сотрудники подразделения приняли нового руководителя, став для него надежной опорой.

- Мы как большая семья. Если у кого-то радость – радуемся вместе, если горе – вместе поддерживаем, помогаем, - говорит Сергей Труфанов.

По словам росгвардейца, командный дух и помогает подразделению добиваться хороших показателей в служебной деятельности. За девять месяцев в Ракитянском сотрудники вневедомственной охраны пресекли на маршрутах патрулирования 293 административных правонарушения, установили трех граждан, находящихся в розыске. В рамках оказания помощи нарядам полиции по поиску и задержанию правонарушителей они осуществили 46 выездов.

Сергей Труфанов: "Дочки - это моя тройная гордость!" Фото: личный архив героя публикации.

На территории Ракитянского района под охраной находятся 90 объектов, 36 мест проживания и хранения имущества граждан. Три года подряд сотрудники отдела вневедомственной охраны по Ракитянскому району входят в тройку призеров конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Основной костяк специалистов отдела – люди, которые на службе больше 10 лет. Здесь нет текучки кадров, каждый дорожит своим местом. Конечно, смена поколений тоже происходит. На места тех, кто уходит на пенсию, приходят молодые кадры.

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Сотрудники подразделения выезжают не только по сигналу тревожной кнопки. Наряду с коллегами из органов внутренних дел они следят за общественным порядком и оберегают покой местных жителей.

- Поселок Ракитное довольно маленький. Здесь все друг друга знают. И если появляется кто-то чужой – к нему особое внимание. Так, был случай, на автостанции. Наши сотрудники увидели подозрительного мужчину. Он ходил то к одному автобусу, то к другому. Решили проверить его. Оказалось, что у него 5 эпизодов краж на территории нашего района и более 10 на территории области. Сработали бдительно, ребятам, задержавшим рецидивиста, была объявлена благодарность, - отметил наш собеседник.

Еще одним интересный случай произошел в прошлом году. Сильно выпивший гражданин пытался уехать с парковки возле рынка на чужом автомобиле. Дверь машины никак не хотела открываться. Не растерявшись, злоумышленник решил взломать ее. Под действие горячительных напитков он даже не подозревал, что забрался в чужой транспорт. За происходящим в этот момент наблюдал собственник автомобиля, работающий на рынке охранником. Он и нажал тревожную кнопку.

- Наши ребята оперативно приехали и задержали нарушителя. В итоге было возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Угон» и «Умышленное повреждение чужого имущества.

Но подобных случаев с годами становится меньше – профилактика сказывается. Особый упор на это делает начальник ПЦО – он проводит сходы граждан. Также в местной газете периодически публикуются рекомендации для жителей. Собственникам советуют поставить свое жилище под охрану, приводя в пример случаи из жизни.

- Если на территории поселка происходит кража, выезжаем, беседуем с пострадавшим и обязательно с соседями. Это дает свои результаты. Граждане становятся бдительнее, осторожнее.

ТРОЙНАЯ ГОРДОСТЬ

Если на работе Сергея Труфанова окружает мужское коллектив, то дома – наоборот. С женой Натальей они вырастили трех замечательных дочерей. Девушки выбрали свой путь в гражданских профессиях. Старшая Юлия в прошлом году окончила школу с золотой медалью и поступила на юридический факультет. Двойняшки Анна и Анастасия - тоже отличницы, стали первокурсницами в этом году. Анастасия также предпочла юриспруденцию, а Анна поступила в Санкт-Петербургский горный университет.

- Дочки - это моя тройная гордость. Большой труд в воспитании выпал на плечи жены. Девчонки у меня молодцы, и в школе учились на «отлично», и сейчас есть стремление к учебе. Я ими горжусь. А супруга поддерживает меня и их во всем, помогает и советом, и делом.

Дружная семья старается использовать каждую возможность провести время вместе. Предпочитают активный отдых.

- Зимой лыжи, каток. Летом отдых на природе. А природа у нас замечательная. Рядом река Псёл и сосновый бор, очень красиво, - говорит Сергей Труфанов.

Увлечение спортом поддерживают и жена, и дети. Фото: личный архив героя публикации.

Сам он с детства увлекается спортом – волейбол, баскетбол, но особенно футбол.

- У нас даже своя сборная есть. В ней и мои сотрудники из вневедомственной охраны, и ребята из райотдела. В армии тоже активно занимался спортом. Это сильно мне помогло. Старослужащие подтянули меня играть в волейбол, футбол. За счет этого служба шла легче. Играл и за полк, и за дивизию. Ну, а после, уже, когда служил во вневедомственной охране, у нас очень сильная команда. Мы на протяжении долгого времени становились призерами первенства «Динамо» по минифутболу. Играл и за команду своего района. А сейчас играю в команде ветеранов. В этом году даже чемпионами стали. Это мое увлечение поддерживают и жена, и дети. Когда маленькие были, приезжали на игры, болели за меня. В последние годы, лет пять, подсел на рыбалку. Помогает отвлечься от всего, - делится Сергей Алексеевич.

По его словам, годы службы во вневедомственной охране научили его многому: ценить товарищей, дорожить близкими, никогда не оставаться равнодушным к чужой беде. В преддверии профессионального праздника Сергей Труфанов желает своим коллегам семейного благополучия, здоровья, счастья, и вместе достойно пережить это непростое время.

- Спасибо, что они есть. Отдельная благодарность ветеранам службы за то, что они обучили нас всему и передали бесценный опыт. За то, что и сегодня поддерживают нас словом и делом, - говорит росгвардеец.