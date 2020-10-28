Инструменты бережливого производства активно применяются на белгородском заводе ЖБК-1

Компания стала лидером производительности в Белгородской области по итогам 2019 года.

Предприятие вступило в нацпроект в конце октября 2018 года. Под управлением ФЦК и поддержке РЦК уже через полгода удалось достичь первых результатов. Более 50% коллектива предприятия научились применять инструменты бережливого производства.

Сначала участником внедрения технологий бережливого производства стал Завод ЖБК-1. Сейчас успешный опыт распространяется на все структурные подразделения корпорации. Увидев результаты по итогам пилотного проекта, руководство корпорации приняло решение о создании проектного офиса по повышению производительности труда.

Проектный офис курирует все проекты на ЖБК-1 и помогает коллективу на основе специальных методик выявлять потери в производственных процессах и устранять их. Так, из 17 производственных потоков в пяти уже завершены проекты и достигнуты результаты.

- В настоящее время в работе более 10 проектов, 5 уже завершены. У всех есть определённые положительные результаты, экономические эффекты. У нас организовываются рабочие группы от 4 до 8 человек. Как правило, это специалисты, как из цехов, в которых идёт проект, так и смежных подразделений: снабжения, сбыта, экономисты, - делится Александр Выглазов, руководитель проектного офиса по повышению производительности труда «Завод ЖБК-1».

Каждый проект длится шесть месяцев. На всех этапах сотрудников сопровождают сотрудники Проектного офиса. В случае возникновения трудностей помощь оказывают эксперты ФЦК и РЦК.

- После реализации пилотного потока образца эксперты активно взаимодействуют с проектным офисом предприятия. Оказывают методическую поддержку, проводят ревизию объектов, оказывают консультационную помощь, - делится Дмитрий Попов, старший руководитель проекта РЦК в сфере производительности труда.

Из 17 производственных потоков в пяти уже завершены проекты и достигнуты результаты.

Ключевым фактором успеха стала высокая вовлеченность руководства предприятия и сотрудников, как в нацпроект в общем, так и в работу проектного офиса в частности. Центром компетенций за 2 года на предприятии были сертифицированы 2 тренера, которые активно проводили обучение всех сотрудников корпорации.

- Мы видим, как это сказывается на экономике данного производства, где растет производительность труда, где снижаются издержки, связанные с организацией труда. В работу вовлекается весь коллектив: от руководства до рядового рабочего, - отмечает Олег Деготьков, директор АО «Завод ЖБК-1».

Пока одни сотрудники проходят обучение в проектном офисе, другие, опираясь на опыт пилотного проекта и наблюдая за работой своих коллег, улучшают свое производство. Такой системный подход к организации производства и высокая мотивация коллектива Корпорации ЖБК-1 позволили компании стать лидером производительности в Белгородской области по итогам 2019 года.

Повысить производительность труда на своем предприятии может любая компания, подходящая под критерии нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Более подробную информацию можно узнать на сайте https://производительность.рф.

Фото: Элла Машир.

.

На правах рекламы.