Металлоинвест: работа по защите от вируса продолжается

Установка приборов - одна из мер по борьбе с коронавирусом.

Компания «Металлоинвест» приобрела 106 приборов - общая стоимость закупки составила более 4 миллионов рублей.

Рециркуляторы установлены в пассажирских автобусах Лебединского горно-обогатительного комбината и Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова, доставляющих сотрудников предприятий на работу и обратно в Губкин и Старый Оскол. Ежедневно их услугами пользуется около 9 тысяч человек.

Приборы работают в двух режимах: при наличии людей в салоне они дезинфицируют воздух, в отсутствие людей – озонируют. Обеззараживание воздуха применяется в целях снижения рисков заболевания в период пандемии коронавируса и обострения респираторных заболеваний. А установка рециркуляторов является частью комплекса мер, который предпринимает Компания для защиты здоровья своих работников.

Кроме того, с начала пандемии в автобусах проводится ежедневная дезинфекция салонов. Специальным раствором протираются поручни, полы и сиденья. А сами сотрудники во время проезда должны находиться в защитных масках или респираторах.

Ежедневно автобусы предприятий перевозят около 9 тысяч человек.

На проходных ЛГОК и ОЭМК проводится термометрия. В помещениях установлены рециркуляторы, резервуары и диспенсеры с обеззараживающими средствами. Проводится усиленная санитарная уборка, нанесена необходимая разметка, введен обязательный масочный режим.

Переведены на удаленную работу сотрудники, постоянное присутствие которых на рабочих местах не обусловлено производственными процессами, а также переведены на удаленную работу или на самоизоляцию с сохранением оплаты труда сотрудники из группы риска. Изменены графики рабочих смен, проводится заградительное тестирование на COVID-19: обследованию каждые 14 день подлежат работники, имеющие большое количество социальных контактов по производственной необходимости.

В основе стратегии развития Металлоинвеста лежат принципы устойчивого развития, включая обеспечение доступности и повышение качества медицинских услуг в городах и регионах присутствия Компании. Значимость этого направления в современных условиях возрастает. Металлоинвест оказал дополнительную поддержку учреждениям здравоохранения регионов присутствия на общую сумму в 2 миллиарда рублей. Средства выделены на оснащение высокотехнологичным медицинским оборудованием – компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, газоанализаторами крови, кислородными концентраторами, специализированным автотранспортом. Приобретаются дополнительные средства индивидуальной защиты и дезинфекции для медицинского персонала, лекарственные препараты.