Старый новый год собирается отметить каждый четвертый белгородец. Но традиция потихоньку уходит в прошлое: за 9 лет число празднующих снизилось в 1,7 раза.В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.Отметить Старый новый год хотят 26% россиян. Больше всего тех, кто будет праздновать, — среди россиян старше 45 лет (32%). Оно и понятно, советские привычки!59% респондентов вообще не собираются отмечать Старый новый год. «Пережиток прошлого», «Я про него даже забыла» - так прокомментировали этот праздник опрашиваемые.