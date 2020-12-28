На телеканале «Россия» состоялся финал конкурса детских талантов «Синяя птица». Чествовали не только детей, но и преподавателей, которым вручали гранты. Среди тех, кто стал обладателем гранта в размере 300 000 рублей, – Александра Фролова из Белгорода (педагог Дарьи Черняевой и Виктора Лукинова).На финал конкурса «Синяя птица» – незабываемый предновогодний праздник, полный ярких сюрпризов, драйва и искренних эмоций поддержать финалистов пришли знаменитые актеры и музыканты, популярные современные исполнители и звезды мировой величины. Вместе с юными артистами на сцену поднялись: Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Юрий Башмет, Вадим Репин, Алексей Ягудин, Константин Райкин, Дарья Мороз, Игорь Миркурбанов, IOWA, JONY, группа «Dabro» и многие другие.Членам жюри – Денису Мацуеву, Николаю Цискаридзе, Диме Билану, Сергею Безрукову, и усилившему судейский состав Олегу Погудину – было непросто определиться с выбором. Но правила – есть правила. Каждый финалист получил маленькую статуэтку «Синей птицы», а большие «птицы» скульптора Андрея Налича и денежный приз достались четырем победителям сезона. В этом году главными героями финала стали:скрипачка Илва Эйгус, блестяще исполнившая вместе с прославленным скрипачом Вадимом Репиным фрагмент из балета Дмитрия Шостаковича «Светлый ручей». Илва призналась, что накануне финала принесла цветы на могилу любимого композитора;трубач Александр Рублев, в виртуозном сопровождении которого оперная дива Хибла Герзмава исполнила гимн Panis Angelicus – «Хлеб Ангелов» Цезаря Франка;органистка Стефанида Ермолаева, сыгравшая на органе фрагмент из оперы Шостаковича, который придал особую глубину сцене из «Мастера и Маргариты» в исполнении Дарьи Мороз и Игоря Миркурбанова;воздушная гимнастка Аглая Рязанова, которая парила под куполом под шедевр джаза Feeling Good в исполнении победительницы «Синей птицы» 2018-го года Ярославы Симоновой и знаменитого трубача Вадима Эйленкрига.Этим вечером на «Синей птице» чествовали не только детей, но и преподавателей. Ведущая Дарья Златопольская отметила, что педагоги – именно те люди, благодаря которым у юных талантов есть возможность совершенствовать мастерство. В седьмом сезоне гранты на 300 000 рублей получили: Елена Нефедова из Златоуста (педагог Степана Митязова); Николай Вакула из Всеволожска (педагог Ильи Разыграева), Александра Фролова из Белгорода (педагог Дарьи Черняевой и Виктора Лукинова), Борис Пилин из Ижевска (педагог Никиты Хайрулина) и Николай Коновалов из Москвы (педагог Тимофея Стасенко).Вот уже шесть лет, в преддверии Нового года, проект «Синяя птица» зажигает таланты и помогает юным артистам начать путь к большой сцене. В этом году в семье «Синей птицы» появились новые имена, а, значит, скоро мы увидим выступления этих многообещающих артистов на самых престижных концертных площадках России и мира.