В Белгородской области от заражения коронавирусом за два минувших дня скончались еще 11 человек. Всего число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 240 белгородцев.Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области 26 декабря, среди умерших — две жительницы Яковлевского городского округа, обе 1939 года рождения, жительница Белгорода 1958 года рождения и белгородец 1946 года рождения. Все они проходили лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода. Также среди умерших – жительница Яковлевского городского округа 1956 года рождения и житель Алексеевского городского округа 1979 года рождения. Они проходили лечение в детской областной клинической больнице.Как сообщает федеральный штаб, по состоянию на 28 декабря в Белгородской области выявлено 183 новых случаев заражения коронавирусом. Число зараженных с начала пандемии составило 21 082. За минувшие сутки скончались еще 5 белгородцев с подтвержденным диагнозом COVID-19.