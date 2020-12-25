Полицейский Дед Мороз продолжает путешествие по Белгородской области. Он уже успел подежурить вместе с инспекторами ДПС в Старом Осколе, после чего отправился в областной центр. Вскоре эстафету приняли остальные районы.Правоохранители вместе с представителями общественных советов и работниками культуры дарят праздничное настроение воспитанникам социальных учреждений и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Недавно зимний волшебник побывал в социально-реабилитационном центре в Белгородском районе. В гости к ребятам дедушка приехал на патрульном автомобиле. Повелитель мешка и посоха не только порадовал детей подарками. Все желающие смогли посидеть в служебном транспорте, а начальник ОМВД Евгений Гаенко лично показал ребятам, как работают рация и громкоговоритель.Приятный сюрприз семьям, нуждающимся в повышенном внимании со стороны государства, преподнесли сотрудники УМВД России по г. Белгороду. Они пришли в гости к ребятам с главным Дедом Морозом областного центра – Виктором Вейсом. Его знают и любят горожане от мала до велика. Работает зимний волшебник в городском Дворце культуры и уже порядка тридцати лет зажигает огни главной ёлки Белгорода. Малыши с нетерпением ждали этой встречи и заранее подготовили для дедушки стихи. Он в свою очередь вручил ребятам подарки, а полицейские напомнили детям о правилах безопасности на зимних каникулах.