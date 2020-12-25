Премия учреждена Правительством Белгородской области и компанией «Металлоинвест» в 2013 году в память о бывшем генеральном директоре Оскольского электрометаллургического комбината, основателе школы оскольских металлургов, Заслуженном металлурге РСФСР, Почетном гражданине Белгородской области и Старого Оскола Алексее Алексеевиче Угарове.- Премия имени А.А. Угарова – главная награда белгородской промышленности, – подчеркнул врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. – От души поздравляю всех лауреатов. Каждый из вас заслуживает самых добрых слов. Благодарю вас за верность и служение Белгородской земле.Решением Наблюдательного совета Фонда достижений промышленников имени А.А. Угарова определены шесть лауреатов премии. В номинации «Личный вклад» - Татьяна Карпачева, генеральный директор ООО «Торгово-производственное объединение» и Александр Крючков, директор дирекции по производству АО «Стойленский ГОК».- Для меня большая честь стать лауреатом премии им. А.А. Угарова, – поделилась Татьяна Карпачева. – Работая под руководством Алексея Алексеевича, я получила бесценные уроки школы жизни. Сегодня я равняюсь на славные «угаровские» традиции – безупречные производственные и нравственные стандарты. Слова Алексея Алексеевича «Работать над собой, не бояться ответственности и идти вперёд» стали моим жизненным ориентиром.В номинации «Рабочий года» лауреатами стали Роман Маликов, газовщик шахтной печи фабрики окомкования и металлизации ОЭМК и Алексей Горботенко, монтажник дробильно-размольного оборудования и оборудования для сортировки и обогащения цеха ремонта фабрик ремонтно-механического управления Лебединского ГОКа.Звания лауреата премии имени А.А. Угарова в номинации «Молодой специалист» удостоены Павел Ситников, проходчик ООО «Корпанга» и Александр Ронжин, ведущий инженер-технолог по электрошлаковой выплавке отдела главного металлурга ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».- В этом году премия имени А.А. Угарова вручается в восьмой раз. За это время ее лауреатами стали 43 специалиста, и я рад, что эта добрая традиция сохранилась и в нынешний непростой год, – прокомментировал Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора – директор по производству Металлоинвеста. – Поздравляю всех победителей с заслуженной наградой. Желаю каждому не останавливаться на достигнутом и уверенно идти вперед.