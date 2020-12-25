Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на ежегодной пресс-конференции подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на перспективу. Очно и в режиме онлайн присутствовали более 100 представителей СМИ из 20 субъектов присутствия компании, в том числе из Белгородской области.Игорь Маковский сообщил, что несмотря на сложности, связанные с пандемией, компании выполнили все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей и продолжили реализацию инвестиционных планов.- Мы ввели в этот момент рискориентированные модели, установили четкий контроль за расходами, которые ведет компания в рамках операционной деятельности. Мы продолжали инвестировать в развитие электросетевой инфраструктуры, но делали это именно в те объекты, которые имели важное значение для социально-экономического и промышленного развития территорий. И сегодня регионам это дает возможность очень быстро восстанавливать показатели экономики, - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье».В целом обе компании за год «приросли» на 8800 м линий электропередачи и 1,5 МВА мощности. При этом в Белгородской области ввели в строй 74 МВА трансформаторной мощности и 401 км ЛЭП. К сетям подключили свыше 5000 потребителей общей мощностью более 127 МВт.Особое внимание на пресс-конференции было уделено реализации программы цифровой трансформации. Так, в текущем году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжья» ввели в работу четыре центра управления сетями (ЦУС). До конца года их число еще увеличится. Завершено строительство 5 цифровых подстанций, выполнены работы по созданию 26 «цифровых» РЭС.В Белгородской области за два года «Россети Центр Белгородэнерго» практически завершил все проекты первого этапа цифровой трансформации. В цифровом формате работает Борисовский район электрических сетей, в перспективе будут переведены в новый режим еще 4: Белгородские электрические сети, Белгородский, Яковлевский и Валуйский.Белгородэнерго реализовал масштабную автоматизацию распределительной сети с созданием системы дистанционного управления 37 воздушными линиями электропередачи 6-10 кВ, которые обеспечивают электроэнергией 59 населённых пунктов в Белгородском районе, Яковлевском и Валуйском горокругах. На ЛЭП установлено 62 реклоузера, 71 управляемый разъединитель, 75 комплектов ИКЗ, которые в режиме реального времени будут обеспечивать мониторинг состояния сети, а в случае аварийных ситуаций - мгновенно отключать поврежденный участок и резервировать большую часть нагрузки.Завершены работы по обеспечению цифровой оперативно-диспетчерской связью всех районов электросетей. Зона покрытия цифровой радиосвязи теперь составляет 100% территории области.Как отметил Игорь Маковский, Белгородская энергосистема – лидер по реализации мероприятий цифровой трансформации и выполнению основных показателей производственной деятельности. «В регионе была хорошая основа. Это первый регион, с чьим руководством мы договорились о развитии тех успехов, которые есть. Я думаю, что у нас Белгородэнерго по итогам 2022 года станет на 100% цифровым» — подчеркнул генеральный директор.Отдельной темой для обсуждения стал новый Центр управления сетями Белгородэнерго. Это площадка, которая объединит на своей базе оперативное управление линиями электропередачи и подстанциями 0,4-110 кВ, которые находятся на всей территории области. В новый Центр управления сетями будет передано диспетчерское управление сетевыми объектами 22 муниципалитетов региона. Таким образом, в зоне ответственности нового ЦУС окажется вся территория региона с населением порядка 1,5 млн человек и расположенными на ней 4160 категорийными и социальными объектами.- В Белгородской области уже введено два городских диспетчерских пункта. Они демонстрируют те результаты, к которым мы стремимся. Это эталонные результаты в достижении операционной эффективности, — подчеркнул Игорь Маковский.Что касается планов, то в 2021 «Россети Центр» планирует инвестировать в Белгородскую область 2,7 млрд рублей. Построено и реконструировано будет 376 км ЛЭП, введено 38 МВА новой мощности.