Начальник УМВД России по г. Белгороду Александр Коробейников выступил на брифинге, темой которого стала безопасность детей в период зимних каникул. Полковник полиции отметил, что в этом году в городе отмечается снижение детской преступности на одиннадцать процентов. Чаще всего подростками совершаются имущественные преступления, в частности кражи.Полицейские также установили местонахождение 27 детей, которые самовольно ушли из дома или воспитательных учреждений. За год в отношении несовершеннолетних правонарушителей и их родителей составлено 1323 административных материала. За нарушения антиалкогольного законодательства полицейские привлекли к ответственности 292 подростка. Еще 31 попались на употреблении наркотиков.Правоохранители также выявили 41 факт вовлечения детей в антиобщественную деятельность. При этом в 26 случаях взрослые распивали с несовершеннолетними спиртное, в пятнадцати угощали подростков сигаретами. За продажу алкоголя детям к административной ответственности привлекли 47 работников торговли.Отдельно участники мероприятия обсудили проблему ДТП с участием детей в возрасте до шестнадцати лет. За одиннадцать месяцев в городе зарегистрировано 27 таких происшествий. В них пострадали 29 несовершеннолетних. В восьми случаях дети сами стали виновниками аварий.Александр Коробейников отметил, что на период новогодних праздников в городе запланирован ряд профилактических мероприятий. Полицейские проведут рейды, встретятся с руководством образовательных учреждений, а также проверят магазины на предмет продажи спиртного несовершеннолетним.