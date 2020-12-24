Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» стартовал в Белгородской области в октябре 2018 года. За это время к участию в нем присоединились уже более 60 предприятий региона из базовых несырьевых отраслей экономики – обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, сельское хозяйство и строительство. В числе основных критериев отбора – годовая выручка от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей.ОТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА К РОСТУ ЗАРПЛАТОдин из плюсов участия в нацпроекте - внедрение инструментов бережливого производства, за счет чего достигается снижение себестоимости продукции, и, как следствие, повышение конкурентоспособности предприятий.Кроме того, сотрудники получают возможность пройти обучение и повысить квалификацию, что положительно влияет на их профессиональное развитие и мотивацию.В результате предприятие стабильно развивается, повышает заработную плату, а коллектив обретает уверенность в завтрашнем дне.В октябре этого года Белгородская область вышла в лидеры по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». О том, за счет чего достигнут такой результат, рассказал Евгений Гоголь – директор АНО «Центр развития производства»:- Цель национального проекта - обеспечить к 2024 году темп роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже 5% в год. Повышения эффективности производства планируется достичь за счет внедрения инструментов бережливого производства. В Белгородской области с самого начала был выбран правильный путь: в 2018 году своевременно создан Региональный центр компетенций (РЦК), укомплектован штат. Сотрудники прошли обучение в Федеральном центре компетенций, стали сертифицированными специалистами и приступили к самостоятельной работе на предприятиях региона. На сегодняшний день показатели нацпроекта по количеству созданных потоков-образцов и числу обученных сотрудников предприятий под региональным управлением планомерно достигаются. Многие регионы пошли по другому пути, привлекая для оказания предприятиям экспертной поддержки реализации программ повышения производительности труда консалтинговые компании, что не привело к успешной реализации нацпроекта.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКАКак вовлекаются предприятия в работу с РЦК? Какой положительный эффект они получают от этого сотрудничества?- К сожалению, руководители предприятий не так активно включаются в нацпроект, хотя это одна из форм государственной поддержки. Предприятия могут получить экспертную поддержку реализации программ повышения производительности труда, обучить работников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства, а также привлечь льготное финансирование (сумма займа от 50 до 300 миллионов рублей под 1% годовых на срок до 5 лет) за счет средств Фонда развития промышленности в целях дальнейшего инвестиционного развития.Следует отметить, что предприятие не несет дополнительной финансовой нагрузки. Срок реализации программ повышения производительности труда составляет полгода, при этом работники предприятий получают базовые знания и приобретают те навыки, которые смогут активно применять на практике.Сегодня активными участниками нацпроекта становятся строительные компании. Это доказывает, что технологии бережливого производства эффективны и применимы для любых сфер деятельности и позволяют повысить маржинальность бизнеса, сделать управление компанией прозрачным, проблемно-ориентированным, когда в развитие предприятия вовлечены не только руководители, но и все сотрудники.Приглашаем производственные компании региона принять участие в нацпроекте!На правах рекламы.