В неформальной обстановке встречи обсуждались самые разные вопросы. И, в частности, говорили о предприятии, которое охватывает не только Белгородскую область, но и всю страну. У истоков преобразования «Почты России» в акционерное общество находился депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), впоследствии возглавивший Комитет по аудиту совета директоров АО «Почта России». Первоначально Правительство представило законопроект, по которому все имущество государственного унитарного предприятия без проведения инвентаризации вносилось в уставной капитал акционерного общества. Кроме того, в законопроекте не было запрета на уменьшение 100% доли государства в уставном капитале общества.Возглавляемый Сергеем Анатольевичем в VI созыве Госдумы Комитет по вопросам собственности занял жесткую позицию о недопустимости такого подхода к преобразованию почты. В результате правительственный законопроект не прошел.Выручка 2020 года превысит предыдущий периодВместо него был принят разработанный депутатами законопроект, предусматривающий полную инвентаризацию всего имущества, внесенного в уставной капитал общества. Также предусмотрели сохранение 100% доли участия государства в уставном капитале, гарантии занятости для коллектива, сохранение социально значимых функций «Почты России».Сергей Гаврилов подчеркивает:- Руководство компании за последние 3 года смогло дифференцировать услуги населению и бизнесу, повысить их качество. Безусловно, доставка пенсий, писем и посылок остается приоритетом и главной социальной функцией почтовиков. При этом компания работает без привлечения бюджетных средств.Пандемия коронавируса стала настоящим стресс-тестом для почты! Нужно было быстро перестроить стандартные производственные процессы, в частности, найти альтернативу маршрутам отправки экспортной почты – ведь международное авиасообщение остановилось.Во время пандемии резко вырос спрос на курьерскую доставку. Это потребовало расширения штата курьеров и автопарка. Также появилась возможность предварительной записи на обслуживание в почтовых отделениях. Часть почтовых отделений в крупных городах теперь работают без выходных.Как результат предпринятых усилий, общий размер выручки в 2020 году составит около 209 миллиардов рублей – это на 1,1% больше, чем в 2019 году.Доставка лекарств – через почту!На 1 января 2020 года в компании работало больше 331000 человек. В период пандемии компания сохранила персонал и на 14% снизила его текучесть по сравнению с прошлым годом. Несмотря на возросшие финансовые риски, компания продолжила повышать заработные платы. В итоге, в среднем на 20% выросли зарплаты 264 тысяч сотрудников почтовых отделений: почтальонов, курьеров, водителей, сортировщиков.И такой аспект. Около 30 миллионов граждан живут больше чем в 7 километрах от ближайшей аптеки, у них нет возможности быстро купить нужные лекарства. В этой связи целесообразно, считает депутат, разрешить «Почте России» в отдаленных поселениях доставлять лекарства, включая рецептурные препараты.Наша справкаДеятельность АО «Почта России» в Белгородской областиПротиводействие коронавирусу. В условиях пандемии была обеспечена бесперебойная работа сети почтовой связи и выполнение ключевых социальных функций. В апреле текущего года в Белгородской области произведена досрочная выплата пенсий (на селе пенсии выплачены за 4 дня, в городах – за 3 дня до установленного срока).Для работников УФПС Белгородской области приобретено более 641 тысячи защитных масок, более 26 тысяч пар перчаток, более 1,8 тысяч единиц дополнительных средств индивидуальной защиты (одноразовых халатов и очков), а также порядка 10 тысяч единиц иных предметов и средств противодействия COVID-19.К 75-летию Победы в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти» УФПС Белгородской области безвозмездно были оцифрованы фотографии участников Великой Отечественной войны, их истории и другие документы, принятые от жителей региона в отделениях почтовой связи. Ветеранам Великой Отечественной войны с соблюдением мер защиты были вручены поздравления Президента РФ. УФПС Белгородской области было установлено место жительства ближайшей родственницы подводника Алексея Андреевича Касталанова, погибшего в Финском заливе в годы войны.О программе повышения заработной платы. УФПС Белгородской области включено в 1-й этап масштабной программы повышения заработных плат сотрудников отделений почтовой связи, которая была запущена в мае 2019 года. Заработные платы более 3 300 сотрудников отделений почтовой связи в Белгородской области повышены с мая 2019 года в среднем на 21,04 %. 5.Об обеспечении банковскими услугами. В рамках реализации мероприятий по обеспечению населения банковскими услугами на территории Белгородской области в 189 отделениях почтовой связи открыты окна Почта Банка, в том числе в 96 отделениях почтовой связи, расположенных в сельской местности. В настоящее время Почтой России рассматривается вопрос об открытии на территории Белгородской области до конца 2020 года дополнительных окон Почта Банка в 7 ОПС, в том числе и 3 сельских ОПС.