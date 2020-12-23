В Белгородской области в преддверии Нового года правоохранители провели комплекс мероприятий по противодействию незаконному обороту спирта, алкогольной и табачной продукции. За несколько дней стражи порядка изъяли свыше 18 600 пачек сигарет, 240 упаковок кальянного табака, 886 бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 484 литра и 4429 литров пива и пивных напитков. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, это товары с признаками контрафактности либо не внесенные в Единую государственную автоматизированную информационную систему.В рамках профилактических мероприятий возбуждено три уголовных дела за хранение и перевозку товаров и продукции без маркировки, незаконную розничную продажу алкоголя и незаконное использование средств индивидуализации товаров. Пресечено также 22 административных правонарушения в этой сфере, еще пять материалов направлены по компетенции в Роспотребнадзор.Три торговые точки, с нарушениями реализующие табачную продукцию, обнаружили в Старом Осколе. Из них изъяли больше четырех тысяч пачек сигарет и смесей для кальянов различных торговых брендов, на которых отсутствовала обязательная с 01 июля 2020 года маркировка. Кроме того, на территории городского округа задержали четыре автомобиля, перевозивших с нарушениями пиво и пивные напитки. Выяснилось, что продукция не внесена в Единую государственную автоматизированную информационную систему. За оборот алкогольной и спиртосодержащее продукции без сопроводительных документов и нарушение государственного учета организациям грозят штрафы от 150 000 до 300 000 рублей и конфискация товара.