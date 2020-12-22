В Управлении Росгвардии Белгородской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2020 год. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Управлении Росгвардии Белгородской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2020 год. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции под руководством временно исполняющего обязанности начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковника полиции Дмитрия Мещерина. Отмечалось, что в уходящем году у белгородцев изъято свыше 850 единиц гражданского оружия.

В совещании приняли участие заместители начальника управления, начальники структурных подразделений, а также руководители районных подразделений вневедомственной охраны и центра лицензионно-разрешительной работы. Полковник полиции Дмитрий Мещерин, подводя итоги, отметил:

- Несмотря на непростую ситуацию в этом году, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса, подразделения нашего ведомства выполнили все поставленные перед ними задачи.

За год рассмотрено свыше 12 тысяч заявлений граждан и юридических лиц

В частности, изменения в текущем году коснулись работы подразделений лицензионно-разрешительной работы, предоставляющих государственные услуги населению в области оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности. Тем не менее, объем и качество предоставляемых госуслуг не пострадали, о чем свидетельствует высокий, почти стопроцентный, уровень удовлетворенности граждан деятельностью этих подразделений.

Всего подразделениями лицензионно-разрешительной работы было рассмотрено свыше 12 тысяч заявлений граждан и юридических лиц. На протяжении года росгвардейцами проводились совместные мероприятия с участковыми уполномоченными полиции по проверке условий сохранности гражданского оружия. По результатам проверочных мероприятий в этом году было выявлено свыше 800 нарушений правил оборота оружия. При этом всего из оборота изъято свыше 850 единиц гражданского оружия, аннулировано 73 разрешения на право хранения и ношения оружия у граждан.

По сигналу «Тревога» росгвардейцы выезжали более 2 тысяч раз

В 2020 году сотрудники вневедомственной охраны совершили более 2 тысяч выездов по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты, в квартиры и места хранения имущества граждан и более 1 тысячи выездов по сообщениям из дежурных частей территориальных отделов полиции.

В ходе выполнения служебно-боевых задач подразделениями вневедомственной охраны с помощью технических средств была обеспечена охрана порядка 3 тысяч объектов и более 5 тысяч мест проживания граждан. Осуществлена охрана 11 объектов с помощью физических постов. На маршрутах патрулирования росгвардейцами пресечено более 5 тысяч административных правонарушений, в результате чего задержано более 5,5 тысяч граждан, в отношении 96 задержанных лиц возбуждены уголовные дела, установлено местонахождение 28 человек, находящихся в розыске, из незаконного оборота изъято более 400 грамм наркотических веществ.

Сотрудники белгородских ОМОН и СОБР приняли участие в проведении порядка 900 спецопераций

Значительный вклад в охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности внесли подразделения специального назначения Росгвардии. Сотрудники белгородских ОМОН и СОБР приняли участие в проведении порядка 900 специальных операций, в результате чего задержано 70 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Особое место в деятельности специальных подразделений занимает выполнение служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона, где они приняли участие более чем в 360 специальных мероприятиях и операциях.

Акция "От сердца к сердцу" белгородские росгвардейцы приняли самое активное участие. Фото: "КП" Архив

На особом счету акции «От сердца к сердцу» и «Парад у дома ветерана»

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки военнослужащие и сотрудники регионального Управления Росгвардии продолжали принимать участие в различных социальных акциях, направленных на поддержку населения, соблюдая комплекс мер по недопущению распространения короновирусной инфекции. Так, белгородские росгвардейцы неоднократно участвовали в донорской акции «От сердца к сердцу», направленной на пополнение банка крови для нужд медучреждений Белгородской области.Особенно значимым стало участие личного состава ведомства в мероприятиях по чествованию и поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы и проведение акции «Парад у дома ветерана».