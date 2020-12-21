Два смертельных ДТП, сорок пьяных и столкновение четырех авто в центре Белгорода

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Субботнее утро принесло печальные новости с белгородских дорог. В одиннадцатом часу дня в Валуйском городском округе произошло смертельное ДТП. На трассе «Уразово – Борки – Новопетровка - Вериговка» съехала в кювет «Митсубиси». После опрокидывания иномарка превратилась в груду металлолома - 58-летний водитель погиб.

В ночь с 19 на 20 декабря случилась еще одна автоавария, унесшая жизнь. В Алексеевском городском округе на 168 километре дороги «Белгород – Новый Оскол – Советское» 35-летний водитель «Киа Оптима», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, и врезался в стоящий «Камаз» коммунальных служб. Сам он не пострадал, а вот 27-летняя пассажирка иномарки получила травмы несовместимые с жизнью. По данным пресс-службы УМВД, проведенное освидетельствование показало, что водитель «Киа» сел за руль нетрезвым. Возбуждено уголовное дело. За пьяное ДТП со смертельным исходом предусмотрено серьезное наказание - от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Неспокойно в эти дни было и на дорогах Белгорода. В воскресенье на перекрестке улиц Королева и Губкина «Ниссан» под управлением 51-летнего водителя столкнулся с пожарным «Камазом». По предварительным данным, спасатели ехали на вызов с включенной сиреной и проблесковыми маячками. К счастью, обошлось без пострадавших. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В этот же день в районе «Мега Гринна» произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. По предварительным данным, 30-летний водитель «Ниссан Альмера» при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Маздой», после чего выехал на встречную полосу, где врезался в «Рено Логан», которой после удара въехал в «Ваз 2114». В результате пострадали водитель и 16-летняя пассажирка отечественного автомобиля, а также 48-летняя пассажирка «Мазды».

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Если бы не начавшиеся вечером в пятницу профилактические рейды, плохих новостей могло быть больше. За эти дни автоинспекторы отстранили от управления 40 пьяных и отказавшихся от освидетельствования водителей. Всего полицейские выявили 1131 нарушение Правил дорожного движения.