Металлоинвест – лидер корпоративной благотворительности

Поддержка здравоохранения - одно из ключевых направлений осуществляемой социальной поддержки.

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» в этом году состоялся в 13-й раз. Его основная задача — отыскать лучшие образцы социальных программ и создать предпосылки для обмена практиками и распространения информации в бизнес-среде.

В жюри рейтинга входят эксперты из органов власти, бизнеса, ассоциаций, образовательных и экспертных учреждений. При подведении его итогов оценивалось, вписаны ли стандарты ведения благотворительной деятельности и социальных инвестиций в ДНК компании, как четко прописаны цели и задачи, как выстроена система управления этими процессами, насколько проработана документация, работа с заинтересованными сторонами, проводит ли компания оценку своих социальных инвестиций и так далее.

В 2020 году проект «Лидеры корпоративной ответственности» поддерживают Министерство экономического развития Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, Фонд президентских грантов, ООН в России, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Министерство культуры Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд «СКОЛКОВО». Партнёром методологии впервые выступила компания EY в России. Медиа-партнёр проекта — ИД «Коммерсантъ».

В нынешнем году в рейтинг вошли 37 компаний. К категории А+ отнесены участники, которым удалось сформировать наиболее эффективные практики и системный подход к благотворительной деятельности и социальным инвестициям.

- Приоритет нашей социальной деятельности – повышение качества жизни и улучшение благополучия жителей территорий присутствия Компании, – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. – Мы благодарны экспертам за высокую оценку нашей деятельности. Содействие позитивным изменениям, популяризация и продвижение идей устойчивого развития, обмен опытом являются нашей общей задачей.

Металлоинвест осуществляет социальные инвестиции и реализует благотворительные программы, опираясь на потребности местных сообществ, с целью формирования устойчивой благоприятной социальной среды и поддержания комфортного уровня жизни в регионах присутствия в долгосрочной перспективе.

В 2019 году сумма расходов на социальные проекты составила 5,9 миллиарда рублей. Ключевыми направлениями оказания социальной поддержки в 2019 году были развитие социально-культурной среды, поддержка образования, повышение качества услуг здравоохранения, поддержка массового, профессионального и детского спорта, а также поддержка населения.