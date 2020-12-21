Новые люди: идеи, проекты, стремления

Георгий Зайцев: "Если у вас есть идеи, но вы не знаете, как их воплотить – приходите и мы вместе начнем двигаться вперед!»

«Новые люди» действительно очень молодая, но при этом уже успевшая громко о себе заявить на прошедших в сентябре выборах партия. Она была создана 1 марта 2020 года. Ее председатель предприниматель и политик Алексей Нечаев. Кроме агитации и медийных активностей Новые люди занимаются прежде всего решением действительно важных для людей проблем в регионах. О том, что находится в поле зрения молодых политиков Белгородчины, рассказал Георгий Зайцев, координатор штаба партии «Новые люди», руководитель проекта «Школа новой политики».

- Мы не ушли в тень, а продолжаем активно работать. В первую очередь, с молодыми и активными белгородцами в рамках Школы Новой Политики. Сегодня основной состав ее участников насчитывает 75 человек. Это единомышленники, которые готовы учиться и двигаться вперед. Мы проводим образовательные курсы, мастер-классы и тренинги, встречи тематических клубов. Согласитесь, когда речь идет о политике, то многих это отталкивает, существует стереотип о том, что это грязное и бесполезное дело. Однако люди к нам приходят, участвуют в мероприятиях, и убеждаются: быть политически активным - это интересно, а каждый из них действительно может изменить к лучшему жизнь своего региона.

Весной волонтеры от «Новых людей» развозили по домам наборы антисептиков.

"Новые люди» впечатляют широким спектром своих проектов - от волонтерских до образовательных, свежестью идей и активностью участников. Представительства партии одно за другим открываются в разных населенных пунктах области – буквально недавно работа началась в Старом Осколе, в январе - стартует в Алексеевке и Губкине. В планах открытие двух новых точек каждый месяц. По замыслу, такая плотная география улучшит работу с районами.

В партии есть схема основных направлений деятельности. По словам Георгия Зайцева, для решения проблем и реализации проектов, улучшающих жизнь людей, были созданы тематические общественные комитеты.

- Сегодня их деятельность охватывает большинство ключевых сфер жизни белгородцев: социальная защита, образование, культура, спорт, экология, благоустроство. В дальнейшем мы планируем усилить их состав, привлекая экспертов в различных областях, чтобы более чётко понимать ситуацию, активнее выдвигать законодательные инициативы, Кроме того, у нас действует и свой юридический корпус, который помогает белгородцам – это и открытые мастер-классы, и юридические консультации, и конкретные дела. Например, содействие в составлении обращений, заявок, жалоб.

"Новые люди» впечатляют широким спектром своих проектов - от волонтерских до образовательных, свежестью идей и активностью участников.

Что касается помощи в целом, то даже в пандемию представители партии не ставили на паузу свою деятельность, оперативно реагируя на потребности людей. К примеру, весной волонтеры от «Новых людей» развозили по домам наборы антисептиков – их бесплатно получали малоимущие, многодетные семьи не только из крупных населенных пунктов, но и отдаленных деревень области.

Новые люди вышли на улицы, когда Белгород оказался в трудной ситуации - город в прямом смысле сковало льдом. Совместно с коммунальными службами и членами общественных организаций, представители партии расчистили тротуары и обработали их песчано-соляным раствором. По словам Георгия Зайцева, координатора штаба партии, Новые люди постоянно стараются расширять спектр своей деятельности:

- В частности, принимаем обращения об адресной помощи – лекарства купить, что-то покрасить, убрать, доставить. Также на своих ресурсах в сети рассказываем о каких-то конкретных ситуациях, раскрываем проблематику – многие белгородцы предлагают свою помощь, включаются в работу. Естественно, мыслим и более глобально. К примеру, сейчас завершается проработка проекта нашего экологического комитета по сбору и утилизации батареек. Пунктов их приема очень мало, они есть в каких-то крупных магазинах, зачастую, отдаленных. Мы решили сделать небольшие боксы и установить их в магазинах в шаговой доступности от жилых домов и даже в подъездах. С определенной периодичностью наши волонтеры будут забирать их, и отвозить в крупные места сдачи.

Быть политически активным - это интересно!

Идея простая, но эффективная. Главное, уверен Георгий Зайцев, иметь желание что-то изменить. «А если у вас есть идеи, но вы не знаете, как их воплотить – приходите и мы вместе начнем двигаться вперед!»