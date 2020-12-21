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Общество

Новые люди: идеи, проекты, стремления

Чем живет одна из самых молодых партий страны в свободное от выборов время?
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Георгий Зайцев: "Если у вас есть идеи, но вы не знаете, как их воплотить – приходите и мы вместе начнем двигаться вперед!»

Георгий Зайцев: "Если у вас есть идеи, но вы не знаете, как их воплотить – приходите и мы вместе начнем двигаться вперед!»

«Новые люди» действительно очень молодая, но при этом уже успевшая громко о себе заявить на прошедших в сентябре выборах партия. Она была создана 1 марта 2020 года. Ее председатель предприниматель и политик Алексей Нечаев. Кроме агитации и медийных активностей Новые люди занимаются прежде всего решением действительно важных для людей проблем в регионах. О том, что находится в поле зрения молодых политиков Белгородчины, рассказал Георгий Зайцев, координатор штаба партии «Новые люди», руководитель проекта «Школа новой политики».

- Мы не ушли в тень, а продолжаем активно работать. В первую очередь, с молодыми и активными белгородцами в рамках Школы Новой Политики. Сегодня основной состав ее участников насчитывает 75 человек. Это единомышленники, которые готовы учиться и двигаться вперед. Мы проводим образовательные курсы, мастер-классы и тренинги, встречи тематических клубов. Согласитесь, когда речь идет о политике, то многих это отталкивает, существует стереотип о том, что это грязное и бесполезное дело. Однако люди к нам приходят, участвуют в мероприятиях, и убеждаются: быть политически активным - это интересно, а каждый из них действительно может изменить к лучшему жизнь своего региона.

Весной волонтеры от «Новых людей» развозили по домам наборы антисептиков.

Весной волонтеры от «Новых людей» развозили по домам наборы антисептиков.

"Новые люди» впечатляют широким спектром своих проектов - от волонтерских до образовательных, свежестью идей и активностью участников. Представительства партии одно за другим открываются в разных населенных пунктах области – буквально недавно работа началась в Старом Осколе, в январе - стартует в Алексеевке и Губкине. В планах открытие двух новых точек каждый месяц. По замыслу, такая плотная география улучшит работу с районами.

В партии есть схема основных направлений деятельности. По словам Георгия Зайцева, для решения проблем и реализации проектов, улучшающих жизнь людей, были созданы тематические общественные комитеты.

- Сегодня их деятельность охватывает большинство ключевых сфер жизни белгородцев: социальная защита, образование, культура, спорт, экология, благоустроство. В дальнейшем мы планируем усилить их состав, привлекая экспертов в различных областях, чтобы более чётко понимать ситуацию, активнее выдвигать законодательные инициативы, Кроме того, у нас действует и свой юридический корпус, который помогает белгородцам – это и открытые мастер-классы, и юридические консультации, и конкретные дела. Например, содействие в составлении обращений, заявок, жалоб.

"Новые люди» впечатляют широким спектром своих проектов - от волонтерских до образовательных, свежестью идей и активностью участников.

"Новые люди» впечатляют широким спектром своих проектов - от волонтерских до образовательных, свежестью идей и активностью участников.

Что касается помощи в целом, то даже в пандемию представители партии не ставили на паузу свою деятельность, оперативно реагируя на потребности людей. К примеру, весной волонтеры от «Новых людей» развозили по домам наборы антисептиков – их бесплатно получали малоимущие, многодетные семьи не только из крупных населенных пунктов, но и отдаленных деревень области.

Новые люди вышли на улицы, когда Белгород оказался в трудной ситуации - город в прямом смысле сковало льдом. Совместно с коммунальными службами и членами общественных организаций, представители партии расчистили тротуары и обработали их песчано-соляным раствором. По словам Георгия Зайцева, координатора штаба партии, Новые люди постоянно стараются расширять спектр своей деятельности:

- В частности, принимаем обращения об адресной помощи – лекарства купить, что-то покрасить, убрать, доставить. Также на своих ресурсах в сети рассказываем о каких-то конкретных ситуациях, раскрываем проблематику – многие белгородцы предлагают свою помощь, включаются в работу. Естественно, мыслим и более глобально. К примеру, сейчас завершается проработка проекта нашего экологического комитета по сбору и утилизации батареек. Пунктов их приема очень мало, они есть в каких-то крупных магазинах, зачастую, отдаленных. Мы решили сделать небольшие боксы и установить их в магазинах в шаговой доступности от жилых домов и даже в подъездах. С определенной периодичностью наши волонтеры будут забирать их, и отвозить в крупные места сдачи.

Быть политически активным - это интересно!

Быть политически активным - это интересно!

Идея простая, но эффективная. Главное, уверен Георгий Зайцев, иметь желание что-то изменить. «А если у вас есть идеи, но вы не знаете, как их воплотить – приходите и мы вместе начнем двигаться вперед!»

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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