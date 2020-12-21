Фейк-приказ от Белгородского департамента здравоохранения «запрещает» проведение митингов.

Приказ, подписанный заместителем губернатора Белгородской области Наталией Зубаревой, который запрещает проведение митингов, пришел в один из телеграмм-каналов Белгорода. В правительстве региона, куда получившие приказ обратились за разъяснениями, объяснили, что никто ничего не рассылал, это фейк. Такой же «документ» получили на почту и ряд белгородских предпринимателей. В нем говорится, что демонстрации, митинги и пикеты запрещены на определенный срок, а получателем сего документа рекомендовано напомнить подчиненным об ответственности за участие в митингах и пикетах.

В департаменте здравоохранения и социальной защиты области, в частности, сообщили:

- Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области считает необходимым заявить, что данные документы являются фальшивыми.

В департаменте объяснили, что не направляли силовикам Белгорода никаких писем о запрете проведения митингов и просьб о принятии мер по обеспечению охраны общественного порядка и не рассылали подобный документ.