В Старом Осколе начальник городского УМВД нашел потерявшихся шестилетних мальчиков

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Инцидент произошел в пятницу, 18 декабря, в Старом Осколе. В полицию поступило сообщение, что во время дневной прогулки из детского сада ушли два шестилетних мальчика. На поиски потерявшихся детей ориентировали личный состав УМВД и общественность.

- Правоохранители проверили места возможного нахождения детей: улицы, торговые центры, магазины и адреса, где проживают их родственники. Местонахождение воспитанников детского сада удалось установить в кратчайшие сроки, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Нашел ребят принимавший непосредственное участие в поисках начальник старооскольского УМВД полковник полиции Алексей Нестеров. Он приехал к дому, где проживают родственники одного из мальчишек, и увидел, как двое детей зашли в подъезд. Направившись вслед за ними, он обнаружил потерявшихся воспитанников детсада на лестничной площадке.

По предварительным данным, во время прогулки ребятам перелезли через ограждение и отправились в город. По пути к родственникам они успели погреться в магазине и прокатиться на общественном транспорте. К счастью, за время небольшого приключения никаких противоправных действий в отношении них совершено не было. По данным полиции, прежде семьи мальчиков в поле зрения правоохранителей не попадали.

В УМВД области также добавили, что в адрес администрации детского сада и Управления образования администрации городского округа направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших самовольному уходу детей из дошкольного учреждения. О назначении проверок по данному факту также сообщили прокуратура Белгородской области и Следственный комитет.